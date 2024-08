Divorzio a Las Vegas, diretto da Umberto Carteni

Venerdì 30 agosto, verrà trasmesso, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:25, il film del 2020 dal titolo Divorzio a Las Vegas. Si tratta di una commedia romantica diretta da Umberto Carteni.La colonna sonora è stata curata da Andrea Guerra che ha scritto le musiche per i più importanti registi italiani, da Carlo Verdone a Paolo Genovese.

Il film vede come protagonisti Giampaolo Morelli e Andrea Delogu, entrambi volti noti del cinema e della televisione italiana. Completano il buon cast Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi.

La trama del film Divorzio a Las Vegas: un matrimonio di troppo

Divorzio a Las Vegas inizia con una scena ambientata nel 2007, quando due giovani diciottenni italiani, Lorenzo (Giampaolo Morelli) ed Elena (Andrea Delogu), si incontrano per caso durante una vacanza studio. L’ultimo giorno assumono LSD e i due si ritrovano a Las Vegas, dove decidono impulsivamente di sposarsi in una delle tipiche cappelle che popolano la città. Tuttavia, il mattino seguente, presi dal panico per l’improvvisa consapevolezza di ciò che hanno fatto, decidono di separarsi senza pensarci troppo, giurando di dimenticare l’accaduto e di non parlarsene mai più.

Passano gli anni e Lorenzo ed Elena proseguono le loro vite completamente separati e inconsapevoli del fatto che il loro matrimonio, contratto in quella folle notte, non è mai stato annullato.

La narrazione si sposta nel presente, dove Lorenzo è diventato un uomo di successo, ma la sua vita privata è tutt’altro che perfetta. Anche Elena, pur avendo una vita apparentemente tranquilla e appagante, è alle prese con alcuni dubbi e insicurezze. È in questo contesto che il passato riemerge improvvisamente: entrambi scoprono di essere ancora legalmente sposati e, con l’avvicinarsi del matrimonio di Elena con un altro uomo, la necessità di un divorzio rapido diventa impellente. I due protagonisti sono così costretti a rivedersi e a intraprendere un viaggio che li riporterà a Las Vegas per sciogliere il legame che avevano stretto anni prima.

Durante il film Divorzio a Las Vegas il viaggio verso Las Vegas si trasforma presto in una sorta di road movie sentimentale, dove Lorenzo ed Elena, tra battibecchi e riconciliazioni, si ritrovano a riflettere su ciò che è andato storto nelle loro vite e su come potrebbero essere diverse le loro esistenze se avessero affrontato le situazioni con più coraggio. Il percorso è ricco di momenti comici, ma anche di introspezione, che permettono ai personaggi di maturare e di riconoscere i propri errori. Lungo la strada, l’intesa tra i due si riaccende, complicando le cose ulteriormente. Lorenzo, che inizialmente vedeva Elena come una minaccia al suo equilibrio personale, inizia a riconsiderare i suoi sentimenti e a chiedersi se non sia ancora innamorato di lei. Elena, da parte sua, si ritrova a mettere in discussione le sue scelte, soprattutto alla luce della spontaneità e del divertimento che Lorenzo porta nella sua vita.

Tra colpi di scena e situazioni paradossali, i due protagonisti devono decidere se mettere definitivamente fine a quel capitolo della loro vita o dare una seconda possibilità al loro rapporto. La tensione emotiva cresce fino all’epilogo, che riserva allo spettatore una sorpresa, mantenendo alta l’attenzione fino all’ultimo minuto. Il finale, inaspettato ma coerente con lo sviluppo della trama, invita alla riflessione sull’importanza delle seconde possibilità e sull’imprevedibilità dell’amore.