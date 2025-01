Choc ieri presso il comune di Subiaco, località della provincia di Roma: il sindaco Domenico Petrini è morto. Una notizia drammatica, tenendo conto che il primo cittadino aveva solo 38 anni, uno dei più giovani d’Italia. Ma stando a quanto riferito dai media, a cominciare dal portale di Rai News, lo stesso avrebbe accusato un malore da cui non si sarebbe più ripreso. Un episodio choc che tra l’altro è avvenuto mentre il sindaco di Subiaco era al lavoro, quindi presente presso l’edificio dell’amministrazione locale, e la notizia ha ovviamente ha lasciato basiti la comunità ma anche il mondo politico che lo conosceva.

Sono stati infatti moltissimi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, e moltissimi sono ancora quelli che continuano ad arrivare, come ad esempio quello di Francesco Rocca, il presidente della regione Lazio, che ha raccontato di aver avuto la fortuna di poter conoscere Domenico Petrini, definendolo un uomo appassionato e dall’amore “viscerale” per il proprio territorio, ma anche per la politica e in generale per il bene comune.

DOMENICO PETRINI, MORTO IL SINDACO DI SUBIACO: I MESSAGGI DI CORDOGLIO

Simile il discorso di Roberto Gualtieri, ex ministro nonché attuale sindaco di Roma, secondo cui il primo cittadino di Subiaco ha vissuto in maniera seria il suo lavoro, con grande attaccamento ai temi che stavano a cuore ai suoi concittadini. Fra i tanti messaggi di cordoglio anche quello del ministro della cultura, Alessandro Giuli, che ha parlato di un “appassionato amministratore”, che nonostante la sua giovane età, aveva dimostrato di essere un “uomo libero” e che soprattutto aveva messo il bene della comunità davanti a tutto il resto.

Subiaco aveva di recente (dicembre 2024) ottenuto il titolo di capitale italiana del libro per il 2025, e in quell’occasione proprio Domenico Petrini non aveva nascosto la sua gioia. In ogni caso, ricorda ancora Giuli, i progetti con la cittadina romana proseguiranno anche per “omaggiare” la figura dello stesso sindaco.

DOMENICO PETRINI, MORTO IL SINDACO DI SUBIACO: SABATO I FUNERALI

Il sindaco di Subiaco era stato eletto quattro anni fa, nel 2021, e lascia la moglie: chiunque volesse partecipare ai suoi funerali dovrà recarsi presso la cittadina sabato prossimo, alle ore 11:00. Della notizia se ne sono occupati i principali quotidiani online italiani fra cui Il Messaggero, secondo cui la morte del sindaco sarebbe avvenuta ieri, nel tardo pomeriggio, mentre appunto lo stesso si trovava in Municipio. Sembra che Domenico Petrini fosse appena rientrato da Roma e stesse organizzando un evento riguardante l’Unione delle comunità montane che era prevista per la giornata di oggi presso il Teatro comunale.

Domenico Petrini era un cittadino di Subiaco doc, essendo nato nello stesso comune romano il 22 novembre del 1986. Il suo percorso di studi aveva visto una laurea in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, dopo di che era divenuto imprenditore immobiliare e quindi la carriera da politico iniziato pochi anni fa, in tenera età.