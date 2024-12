Don Massimo muore in Don Matteo 14? Bomba lo fa saltare in aria: come finisce la fiction di Rai1

La quattordicesima stagione di Don Matteo saluterà il pubblico con un finale esplosivo nel vero senso della parola: il protagonista principale interpretato da Raoul Bova, Don Massimo salterà in aria per colpa di una bomba. Scendendo nel dettaglio, infatti, dal promo delle anticipazioni sull’ultima puntata della storica fiction di Rai1 andando in onda subito la fine la fine della scorsa puntata si è visto, seppur brevemente don Massimo, rimanere coinvolto nell’esplosione della sua motocicletta. Cosa gli è successo? Don Massimo muore in Don Matteo 14? Ovviamente tutti saranno in preda all’ansia ed alla preoccupazione per lui.

Partendo dal presupposto che è altamente improbabile che il protagonista principale della fiction di Rai1 muoia, l’attentato a Don Massimo nell’ultima puntata di Don Matteo 14 potrebbe fornire molti spunti di trama che magari si svilupperanno nella prossima stagione. Sul passato del personaggio che ha il volto di Raoul Bova si sa molto poco, ha avuto un rapporto turbolento con il padre e solo in questa stagione ha recuperato il rapporto con la sorellastra Giulia (Federica Sabatini) che ha sempre ritenuto la principale responsabile della morte del padre. Inoltre si sa che prima di diventare prete, Matteo Mezzanotte, questo il suo vero nome, era un carabiniere sotto copertura. Che l’attentato sia legato al suo passato?

In attesa di sapere come finisce Don Matteo 14 e cos’è successo a Don Massimo, un piccolo spoiler lo ha fornito Nino Frassica, nelle vesti di Mago Artax a Tv Sorrisi e Canzoni, facendo ‘oroscopo’ dei protagonisti della fiction: “Carissimi leoncini, questa settimana c’è posta per voi, non solo dagli elfi della Lapponia. Quanto vi farà piacere il contenuto di questa corrispondenza epistolare però non lo so… Fate attenzione a come vi volete spostare da un parrocchiano all’altro… Forse ricercare mezzi di trasporto alternativi non sarebbe una cattiva idea.” Cos’è successo a Don Massimo? Chi ha tentato di ucciderlo? Per saperlo occorre guardare l’ultima puntata della fiction di Rai1 in onda questa sera a partire dalle 21.30 circa.