Anticipazioni Don Matteo 14, Eugenio Mastrandrea (Capitano Diego Martini) si sbilancia: matrimonio nelle prossime puntate?

La nuova stagione di Don Matteo 14 è iniziata con il botto non solo di ascolti, con uno share superiore al 27%, ma anche nelle trame. C’è stato finalmente l’attesissimo matrimonio tra il Capitano Anna Olivieri e il PM Marco Nardi, personaggi interpretati da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, officiato da Don Massimo (Raoul Bova). I due amati personaggi, però, hanno detto addio alla fiction di Rai1 ed al loro posto sono arrivati il nuovo Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e la nuova PM Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger) I due sono ex fidanzati e il Capitano è pronta a tutto pur di conquistare la sua ex fiamma.

E delle anticipazioni su Don Matteo 14 molto interessanti le ha fornite l’attore Eugenio Mastrandrea ospite da Caterina Balivo nei giorni scorsi. Mentre infatti oggi si parlava del matrimonio di Anna e Marco nella seria, avvenuto durante la 1a puntata, Caterina Balivo riferendosi al nuovo Capitano ha lasciato intendere che potrebbe esserci un nuovo matrimonio e lui non ha smentito! L’attore con l’espressione ha lasciato intendere che potrebbe esserci non solo un ritorno di fiamma ma persino un matrimonio tra Diego Martini e Vittoria Guidi nelle prossime puntate.

Don Matteo 14 anticipazioni, Eugenio Mastrandrea sul suo personaggio: “Ecco com’è Diego Martini”

È tutto pronto per la nuova puntata di Don Matteo 14 che andrà in onda questa sera in prima serata su Rai1. L’attore ha rivelato che forse Diego potrebbe riconquistare la sua ex. Diego e Vittoria sono stati insieme anni fa ma poi le loro strade si sono divise e la PM ha iniziato una storia d’amore con Federico e i due progettano già il matrimonio. Il Capitano Diego Martini, però, da parte sua non ha mai dimenticato l’ex fiamma ed ha chiesto di trasferirsi a Spoleto proprio per cercare di riconquistarla. E delle anticipazioni sul suo personaggio e su come si evolverà il rapporto tra il Capitano Diego Martini ed il Maresciallo Nino Cecchini l’attore Eugenio Mastrandrea li ha forniti tramite la sua pagine Facebook ufficiale: “Il nuovo Capitano è decisamente demure. È preciso, sistematico e maniaco del lavoro. Arriverà in Caserma per portare ordine e rigore” Mentre per quanto riguarda il rapporto con il Maresciallo quest’ultimo cercherà di ottenere la fiducia del Capitano mostrandosi nelle vesti di Cupido aiutandolo a far breccia nel cuore della PM Vittoria Guidi, ci riuscirà?