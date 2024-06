Donald Sutherland è morto a 88 anni/ La scomparsa dopo una lunga malattia: l’annuncio della famiglia

Addio Donald Sutherland: l’attore si è spento a 88 anni

Grave lutto nel mondo del cinema mondiale per la morte, a 88 anni, del grandissimo attore Donald Sutherland che si è spento dopo aver a lungo lottato contro una grave malattia. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la famiglia, in particolare il figlio Kiefer che ha affidato ai social l’annuncio che, in breve tempo, ha fatto il giro del mondo. “Con il cuore pesante, vi dico che mio padre è morto”, fa sapere il figlio del grandissimo attore che ha recitato in decine di film importante.

“Personalmente lo ritengo uno degli attori più importanti della storia del cinema. Mai scoraggiato da un ruolo, buono, cattivo o brutto”, ha concluso il figlio di Donald Sutherland non nascondendo il grande dolore che ha colpito la sua famiglia per la perdita subita.

Chi è il premio Oscar Donald Sutherland

Nato nel New Brunswick, in Canada, Donald Sutherland ha iniziato la propria carriera come giornalista radiofonico in Canada anche se, ad un certo punto della sua vita, ha deciso di lasciare il Canada per trasferirsi a Londra nel 1957. Nella capitale inglese, Sutherland ha studiato alla London Academy of Music and Dramatic Art scoprendo un innato talento per la recitazione che, nel corso degli anni, gli ha permesso di interpretare ruoli importanti portando a casa premi molto prestigiosi.

Ha recitato in decine di film: da Quella sporca dozzina a MASH alla saga Hunger Games e Casanova di Federico Fellini portando a casa anche un Emmy e un Golden Globe e nel 2018 è stato omaggiato con la statuetta dell’Oscar alla carriera.











