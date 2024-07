Ducati ha presentato nelle scorse ore la Panigale V4 2025, la nuova belva a due ruote della mitica azienda bolognese. In occasione della World Ducati Week che si apre in queste ore e che vedrà una serie di eventi a dir poco spettacolari, come la sfida fra le star del team, da Bagnaia a Marquez passando per Iannone, la casa motoristica ha presentato la sua ultima motocicletta, che tra l’altro verrà utilizzata proprio dalle stelle delle due ruote presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, in occasione della gara dei campioni, la Lenovo Race of Champions.

Ducati presenta senza mezzi termini la sua Panigale V4 2025, parlando di “Wonder. Engineered”, una moto che come al solito è bellissima, stupenda, e nel contempo il non plus ultra per quanto riguarda la tecnologia e la sua ingegneria, da qui il connubio “Meraviglia ingegnerizzata”. La Panigale V4 2025 di Ducati rappresenta la settima generazione della gloriosa moto protagonista negli anni addietro in superbike, e dalla cui evoluzione è nata in questi anni quella splendida moto che sta monopolizzando la MotoGp sia con il team ufficiale quanto con le varie squadre satellite.

DUCATI PRESENTA LA PANIGALE V4 2025: SI ISPIRA ALLA 916

Ma vediamo qualche caratteristica della nuova Ducati Panigale V4 2025, che sarà disponibile a partire dal prossimo mese di settembre, quindi fra poche settimane. La sua realizzazione è stata ispirata dalla mitica 916, quella che da molti è considerata la più bella moto di sempre, e che quest’anno compie 30 anni.

Si tratta di una moto molto leggera, meno di due quintali, precisamente 187 chilogrammi, due in meno rispetto alla sua antenata, e il cuore pulsante è rappresentato dal motore da 1,1 litri, precisamente 1.103 cc, direttamente derivante da quello montato sulla Desmosedici 24 della MotoGp. Attenzione ai cavalli, ben 216, roba per cuori forti, visto che la nuova Panigale V4 2025 raggiunge i 13.500 giri al minuto, “urlando” sul circuito, e cifre che possono ulteriormente migliorare grazie agli scarichi a firma Akrapovic, aumentando quindi la potenza di altri 13 cavalli, e arrivando fino a 229.

DUCATI PRESENTA LA PANIGALE V4 2025: DAI FRENI BREMBO AGLI AMMORTIZZATORI OHLINS

La coppia massima è invece raggiungibile a 11.250 giri, per una velocità che sfiora i 300 km/H. Che altro chiedere? Forse i freni a Brembo HypureTm montati sull’anteriore, o magari il sistema di gestione dei freni realizzato da Ducati insieme a Bosch, che “simula” la guida da professionisti, ma anche le sospensioni Ohlins.

Appuntamento quindi a domani, sabato 27 luglio, per vedere la prima esibizione dal vivo della Ducati Panigale V2 2025, mentre chi volesse acquistarla dovrà appunto attendere il prossimo settembre, subito dopo le vacanze. Il prezzo? Non è stato comunicato ma è ipotizzabile che rimanga più o meno in linea con quello attuale, quindi di circa 23mila euro, non per tutti, ma soldi davvero spesi bene per gli amanti del genere.