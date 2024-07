È morto Marcello Lazzerini, giornalista e scrittore fiorentino/ Da L’unità alla Rai: la carriera

All’età di 86 anni è morto il giornalista Marcello Lazzerini, a L’Unità fin dagli anni Sessanta per poi passare alla Rai, dove diventò radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto” insieme ad Enrico Ameri e Sandro Ciotti. L’Ast, il sindacato toscano dei giornalisti, ha espresso cordoglio ripercorrendone la carriera, fatta di successi professionali e premi, come quello Bancarella sport nel 1993, ottenuto con “La leggenda di Bartali”. Aveva poi curato una serie di pubblicazioni come ad esempio “Omaggio a Giorgio La Pira” e altre ancora, a tema sportivo e non soltanto.

Benji Gregory, morto l’attore della sitcom “Alf”/ Trovato senza vita in auto con il suo cane

Nel maggio 1998 Marcello Lazzerini aveva scritto il testo “Azzurri miei di… letti”, con la collaborazione di Alessandro Selvi e Mastroianni. Con Luca Lazzerini, suo figlio, ha pubblicato invece nel 2001 “Correndo correndo con Antonello Venditti fra calcio e musica”. Il 7 maggio scorso, invece, ha presentato il libro “Bartali la grande storia” insieme a Lisa, la nipote del campione di ciclismo.

Giorgio Tramontini è morto/ Chi era il pubblicitario inventore degli spot Rowenta e Novi

Marcello Lazzerini, Ast Toscana: “Sei stato un grande in tutto”

Il presidente di Ast Toscana, insieme ai dirigenti dell’Associazione stampa Toscana, sindacato al quale Marcello Lazzerini era iscritto da quasi sessant’anni, in un comunicato ha espresso il proprio cordoglio spiegando che i colleghi” si stringono attorno alla famiglia e al figlio Luca, anche lui collega cronista”. Il funerale di Lazzerini si svolgerà venerdì 12 luglio alle 11.30 nella Basilica di San Miniato a Monte, a Firenze, città nella quale ha passato la sua vita.

Sandro Bennucci, presidente dell’Ast Toscana, lo ha voluto salutare anche personalmente con queste parole: “Caro Marcello, mi mancheranno le tue telefonate in Assostampa, sempre sul pezzo su ogni avvenimento, e i messaggi schietti sul cellulare. Da ogni riga traspariva il cronista. Sei stato un grande in tutto, anche come amico”. Una scomparsa, quella del cronista, che rende un po’ più povero il mondo del giornalismo toscano, che Lazzerini aveva raccontato a 360°, dallo sport alla cronaca.

Daniele Repetto è morto: era malato da tempo/ Addio al giornalista ex vicedirettore di Adnkronos

© RIPRODUZIONE RISERVATA