Gerry Scotti: “Mio figlio Edoardo? La cosa che mi è riuscita meglio”

Non tutti sanno che Gerry Scotti ha un figlio, nato nel 1992. Il ragazzo, Edoardo, è venuto al mondo dal matrimonio con Patrizia Grosso, celebrato nel 1991 e poi terminato nel 2009. Edoardo ha dato a Gerry anche una gioia immensa, quella di diventare nonno di Virginia e poi di Pietro. Ma chi è Edoardo e cosa fa nella vita? Il ragazzo è stato descritto dal conduttore, tanto amato dagli italiani, come “la cosa che mi è riuscita meglio nella vita”.

Dunque, un vero e proprio orgoglio per il papà, felice e soddisfatto di come Edoardo sia cresciuto. Se c’è però un rimpianto nella vita di Gerry Scotti, è quello di non aver passato tanto tempo con suo figlio. Tornando indietro, infatti, il conduttore tv dedicherebbe più tempo a Edoardo: “Nessuno restituisce più quelle ore, sono le più belle della vita” ha raccontato a Verissimo, guardandosi indietro. A causa del suo lavoro, infatti, è stato spesso fuori di casa e ha dovuto fare i conti con la lontananza da Edoardo, suo unico figlio.

Gerry Scotti, le dolci parole sul figlio Edoardo: “Gli lascerei il tempo, lo spazio e il modo di giocare con i suoi figli”

Quando a Gerry Scotti chiedono cosa vorrebbe lasciare a suo figlio Edoardo, lui risponde: “Quello che gli lascerei con maggior piacere è prendersi il tempo, lo spazio e il modo di giocare con i suoi figli, perché io ho sofferto di essere stato figlio unico e di essere stato molto tempo da solo”. Dunque, consapevole dei suoi errori con Edoardo, vorrebbe che lui non facesse lo stesso con i suoi figli. Gerry Scotti è nonno di Virginia e Pietro, nati dal figlio Edoardo: due bambini che il nonno adora e con i quali ha un rapporto speciale, anche grazie a Edoardo.