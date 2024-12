Eduardo De Filippo ha avuto una vita sentimentale degna di nota. In effetti, oltre alla brillante carriera come drammaturgo italiano ha avuto accanto anche tre donne meravigliose. Loro si chiamano Dorothy Pennington, Isabella Quarantotti e Thea Prandi. Per Eduardo De Filippo, ognuna di loro è stata importantissima anche per lo sviluppo del suo successo in ambito teatrale. L’autore si è sposato dapprima con Dorothy nel lontano 1928. Lei era una donna americana molto colta e all’epoca piuttosto giovane.

Purtoppo il matrimonio è stato annullato dalla Repubblica di San Marino nel 1952. In seguito, Eduardo De Filippo è convolato a nozze con Thea Prandi, la prima con la quale ha avuto dei figli. Dal loro matrimonio, infatti, sono nati Luisa e Luca. I due si sono sposati nel 1956. L’anno dopo la separazione, il 9 giugno 1961, la seconda moglie è morta ancora molto giovane. Infine troviamo Isabella Quarantotti, con la quale si è sposato nel 1977, precisamente il 4 febbraio. Purtroppo la vita di Eduardo De Filippo ha visto tanti lutti familiari. Prima fra tutte la scomparsa nel 1960 della figlia Luisella ancora piccolissima, e poi della sorella Titina.

Eduardo De Filippo, il rapporto speciale con l’ultima moglie Isabella Quarantotti

La morte di Titina, sorella di Eduardo De Filippo, ha segnato in modo particolare la sua vita. Era lei, infatti, la donna che faceva da “paciere” nel rapporto con il fratello Peppino. In ogni caso, pare che il drammaturgo non fece mai pace con il familiare. Oltre a Thea, madre dei suoi figli e scomparsa prematuramente, la donna più importante della sua vita pare essere stata Isabella Quarantotti, figlia di una famiglia facoltosa della città di Chieti. La donna era stata sposata con Felice Ippolito, un ingegnere di Napoli e Geologo. Con lui ha avuto una figlia.

Con Eduardo De Filippo, l’amore è iniziato verso la fine degli anni ’60, dopo la fine della sua relazione con un altro uomo, Alec Smith. Il matrimonio è avvenuto di fronte al sindaco di Napoli Maurizio Valenzi il 3 febbraio del 1977, e il loro amore è terminato solo con la morte di lei nel 2005 a Roma. Oggi è sepolta proprio come il marito al cimitero del Verano. Isabella Quarantotti era anche una scrittrice che si batteva per i diritti di tutti, in particolare dei carcerati di Rebibbia, ai quali stava vicino organizzando corsi teatrali. Non solo, nel corso della sua vita ha dedicato anche alcuni testi al marito, come “Eduardo, pensieri, polemiche e pagine inedite”.