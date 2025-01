Edwige Fenech a Domenica In: “Per 10 anni ho rifiutato diversi film…”

La puntata odierna di Domenica In ha accolto una delle icone indiscusse del cinema italiano; di origini francesi ma ‘adottata’ artisticamente dal nostro Paese. Stiamo parlando di Edwige Fenech, dominante nei decenni scanditi dalla commedia all’italiana ma anche capace di rivestire ruoli ancor più impegnati e dal grande spessore introspettivo. L’attrice è partita da una recente svolta nella sua vita, il trasferimento da Roma a Lisbona. “Arriva un momento in cui capisci di voler voltare pagina e ricominciare, ci vuole coraggio? Sì, non conoscevo nessuno. Per di più credo che avessi già 69 anni, non ero una bambina; con una mamma 20 anni più grande di me”.

Edwige Fenech, chi sono i genitori?/ Il matrimonio a 17 anni contro il volere del padre

Non poteva mancare un riferimento alla grande carriera di Edwige Fenech, soprattutto sul ritorno sul set dopo anni di rifiuti. “Quando mi ha chiamato Pupi Avati erano quasi 10 anni che non facevo cinema? Rifiutavo i ruoli, mi venivano proposte diverse cose anche interessanti però ero arrivata ad un punto della mia vita e carriera dove mi piace scegliere in base a ciò che mi dà un determinato ruolo. Cerco benessere e voglia di fare l’attrice; quindi un personaggio che ti anima, hai bisogno di dar vita a questo personaggio”. L’attrice – sempre a Domenica In – ha aggiunto: “Quando interpretai Sandra era qualcosa in cui non mi ero mai cimentata al cinema. E’ stato magnifico, ho fatto un ruolo che sognavo da anni; ho dimostrato al pubblico di essere qualcun altro rispetto a quanto si era visto per anni, una donna vera”.

Luciano Martino e Luca Cordero di Montezemolo, ex marito ed ex compagno di Edwige Fenech/ "Amori importanti"

Edwige Fenech e l’amore viscerale per il figlio Edwin: “Ho deciso di dedicarmi solo a lui…”

Si passa poi a temi emozionanti che riguardano la vita privata di Edwige Fenech: un rapporto speciale è quello con la mamma, scomparsa di recente. “E’ andata via il 26 luglio, ma è sempre presente; stavamo sempre insieme, è morta tra le mie braccia…”. Altrettanto simbiotico e viscerale è il rapporto tra l’attrice e il suo unico figlio Edwin: “Adesso vive anche lui in Portogallo, è stata una scelta sua e di sua moglie di raggiungere me a Lisbona, è stato il regalo più bello che mi potessero fare. Se mio figlio è mai stato geloso di me? Credo che lui non abbia mai visto i miei film… Non mi ha mai detto nulla al riguardo ma penso come tutti i figli sicuramente un po’ sarà stato geloso”.

Incalzata da Mara Venier – sempre a Domenica In – Edwige Fenech con grande sincerità ha confessato le ragioni dietro la scelta di non avere altri figli. “Sono diventata mamma a 22 anni, se ho mai pensato di avere un altro figlio? Sicuramente la voglia c’è stata ma, per ragioni forse egoistiche, non volevo far soffrire Edwin cresciuto senza un padre. In un certo senso avere un fratello con un papà poteva essere qualcosa di difficile; ho pensato che forse era meglio evitare di avere un altro figlio e di dedicarmi a lui”.