Luciano Martino è l’ex marito di Edwige Fenech: dal matrimonio alla tragedia in aereo

I due amori più importanti e longevi della vita di Edwige Fenech si chiamano Luciano Martino e Luca Cordero di Montezemolo. Conosciuti in due epoche diverse della sua vita, i due uomini hanno avuto un impatto indelebile nell’attrice, che ancora oggi ricorda entrambi con grande affetto. Luciano Martino è stato il marito di Edwige Fenech, sposato quando aveva soltanto 17 anni. Un matrimonio al quale si ‘oppose’ il papà dell’attrice soltanto per una questione di età, “ma poi lo ha accettato”, ha raccontato lei stessa in un’intervista a Verissimo.

Luciano Martino era un regista e produttore cinematografico, che contribuì anche al successo dell’attrice. Il tempo al passato ci è d’obbligo perché l’uomo è morto nel 2013 a causa di un edema polmonare che lo colpì mentre si trovava in Kenya, metà da lui amatissima per le vacanze. Martino era in volo verso Nairobi quando è accaduta la tragedia, che lo ha stroncato a 79 anni.

Luca Cordero di Montezemolo e Edwige Fenech: come sono i rapporti oggi

Luca Cordero di Montezemolo è l’altro grande amore di Edwige Fenech. Una storia importante, durata 18 anni, che non è però del tutto sfumata. Oggi, infatti, i rapporti tra loro sono buonissimi e caratterizzati da un grandissimo affetto. La stessa attrice, nello studio di Silvia Toffanin, ha raccontato: “Siamo stati 18 anni insieme, è stata un’unione molto felice e bella. Ho un ricordo bellissimo, splendido, anche perché eravamo entrambi in un momento della nostra vita importante, sia io come attrice che lui come imprenditore.” Ha quindi rivelato le motivazioni della rottura: “Perché è finita? Purtroppo certe cose vanno ad esaurirsi, però con una serenità e tranquillità totale. Il nostro rapporto è straordinario e noi siamo veramente uniti da un affetto meraviglioso. Io la chiamo l’unione sacra, è stato sicuramente sentimentalmente la cosa più bella che abbia vissuto”.