Sfida di ballo ad Amici 24: Elena D’Amario lancia la battle a specchio

Dopo l’inaspettata eliminazione di Ilan Muccino, il nuovo daytime di Amici 24 ha visto una nuova sfida tra i ballerini della scuola. Elena D’Amario ha convocato gli allievi della classe di ballo per una sfida intitolata “Battle allo specchio”, in cui ogni alunno si è confrontato con un professionista. “Dovete replicare quello che fa il professionista”, ha spiegato Elena ai ragazzi di Amici 24, che sono stati dunque valutati sulla velocità di apprendimento e sui riflessi.

A votare poi le esibizioni sono stati proprio i coreografi e ballerini professionisti del talent di Canale 5, stilando così una classifica con un primo ed un ultimo classificato. A conquistare i voti più alti da parte dei professionisti, con un punteggio di 9.2, sono stati, a parimerito, Alessio (allievo di Emanuel Lo), e Alessia (allieva di Alessandra Celentano).

La classifica della sfida di ballo del daytime di Amici

La classifica della sfida Battle a specchio dei ballerini di Amici 24 è la seguente:

1 Alessia

1 Alessio

2 Dandy

3 Daniele

4 Francesca

5 Chiara

6 Giorgia

Ultima classificata è, dunque, Giorgia, ultima ballerina ad aver fatto il suo ingresso nella scuola di Canale 5 dopo aver battuto Teodora. Una settimana non facile per lei, visto che si è classificata ultima anche nella gara di ballo di domenica scorsa, finendo così in sfida (che dovrà affrontare nella puntata di domenica prossima). Questa sfida si configura, per i professori, come un nuovo elemento di valutazione in vista del serale ormai sempre più vicino. Chi riuscirà a conquistare un posto nella fase finale del programma?

