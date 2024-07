Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo/ “Il tumore potrebbe ricomparire”

Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo: la rivelazione choc

La celebre showgirl e moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi questa sera farà ritorno in video con una replica di Ciao Darwin, il celebre programma condotto da Paolo Bonolis in coppia con l’amico di una vita Luca Laurenti, nella quale presenzierà anche la stessa Elena Santarelli. Negli ultimi anni la conduttrice ha rotto il silenzio raccontando la battaglia del figlio Giacomo con la malattia, un tumore che in prima battuta è stato sconfitto, ma che potrebbe ricomparire in futuro: “Ho un grosso pensiero in più a quelli di tante altre mamme alle prese con figli 13enni e non sono più la stessa Elena Santarelli, la vigilia di Natale o il 31 dicembre sera, festeggio, ma penso anche a chi è in reparto di oncologia con il suo bambino” ha raccontato la conduttrice che dalla malattia del figlio è uscita ovviamente uscita con dei pensieri in più.

Riguardo al suo rapporto sui figli nati dall’amore con Bernardo Corradi, Elena Santarelli ha rivelato: “Ho deciso di avere una privacy totale perché voglio che Giacomo e Greta crescano liberi; alcuni genitori famosi non si rendono conto e i danni si vedranno quando saranno più grandi”.

Al contrario di tanti colleghi vip del mondo dello spettacolo, la showgirl e il marito Bernardo Corradi hanno deciso di limitare ai minimi termini l’esposizione social dei figli per il loro bene, dunque salvaguardando le loro vite da un’esposizione eccessiva che non porterebbe nulla di buono: “Ho deciso di avere una privacy totale perché voglio che Giacomo e Greta crescano liberi; alcuni genitori famosi non si rendono conto e i danni si vedranno quando saranno più grandi” ha confessato Elena Santarelli in una intervista concessa a Caterina Balivo nel programma La volta buona.

Una decisione per i figli presa di comune accordo con il marito e che è stata fatta in funzione del domani, ed è proprio per questo che come svelato dalla presentatrice, quando i suoi figli escono di casa non vengono riconosciuti da nessuno.











