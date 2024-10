Quando l’attrice riaprì le porte al padre assente: “Con lui ho recuperato”

Forse non tutti sanno che Elena Sofia Ricci ha sofferto molto in passato, per via dell’assenza di uno dei suoi genitori: il padre Paolo. L’uomo infatti, se ne andò dopo la sua nascita e l’attrice lo ritrovò quando ormai era diventata una donna adulta. In una toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera, Elena Soffia Ricci parlando dei genitori e del rapporto complicato col papà ricorda di “essere stata educata per detestarlo”. “Lo ritrovai dopo aver compiuto trent’anni – confida l’attrice – e i miei fratelli. Tra noi c’era un legame forte e lo abbiamo capito fin dal primo momento”.

Nonostante le ferite e il dolore per essere cresciuta senza suo papà Paolo, la Ricci spiega di aver voltato pagina dopo averlo ritrovato: “Ho recuperato con lui e con i fratelli, perché averli nella mia vita è stata una ricchezza, l’amore si eleva a potenza, non è una torta da dividere”.

Inevitabile che l’assenza del padre abbia giocato brutti scherzi nella crescita di Elena Sofia Ricci, che infatti attribuisce alcuni insuccessi amorosi proprio a questo choc della sua infanzia. “Tutto però contribuisce a farci diventare chi siamo”, spiega ancora l’iconica attrice. Parlando di amori del passato, Elena arriva ad una triste conclusione, che riguarda nuovamente il papà: “Trovavo persone che mi garantissero l’abbandono nella speranza che non mi abbandonassero”.

Oggi la sua vita sentimentale è temporaneamente in pausa, dopo la fine della storia con il marito Stefano Mainetti, con cui nel 2004 ha messo al mondo la figlia Maria: “Come mamma sono più brava ad ascoltare e stare vicina con l’anima, però per le mie figlie ci sono sempre”.