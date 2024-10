Eleonora Cecere abbandona il Grande Fratello 2024 in diretta su richiesta del marito Luigi Galdiero

Luigi Galdiero, il marito di Eleonora Cecere, torna nella Casa del Grande Fratello 2024, nel corso della puntata del 28 ottobre, “perché deve mettere al corrente la moglie di una situazione delicata che lo riguarda”. Esordisce così Alfonso Signorini in diretta, annunciando al pubblico un momento carico di tensione. Pochi minuti dopo, una lettera del marito preannuncia l’imminente addio dell’ex ragazza di Non è la Rai al Grande Fratello 2024.

Eleonora Cecere ha infatti abbandonato il Grande Fratello su richiesta del marito Luigi, provato da difficoltà a casa e con le loro due figlie Marlene e Karol. “Per troppo tempo ho potuto solo guardati… il Grande Fratello era il tuo sogno, una promessa fatta a te stessa e l’hai realizzata. Non ti avrei mai potuto negare questo, sapendo che era il tuo sogno, ma ora non ce la faccio più”, ha dichiarato l’uomo nella lettera.

Perché Eleonora Cecere ha dovuto abbandonare il Grande Fratello

Luigi, nella sua missiva alla moglie Eleonora, ha dunque aggiunto: “Sento di essere stato un buon padre, di aver fatto il possibile in questi giorni, anche di più. Sai che noi siamo in 4, non abbiamo aiuti, ci manchi troppo… difficilmente mi arrendo ma questa volta la sfida è veramente durissima. Ho lottato per scriverti queste parole ma mi manchi troppo, manchi tu immenso amore mio”. Eleonora, in lacrime, è stata poi raggiunta in Casa dal marito che le ha palesemente chiesto di tornare a casa con lui perché c’è bisogno di lei con le due figlie. Eleonora Cecere ha salutato tutti, abbandonando definitivamente il Grande Fratello 2024. Pochi istanti dopo, di fronte alla preoccupazione delle altre due ex ragazze di Non è la Rai, Signorini le rassicura, dichiarando che non è accaduto nulla di grave.