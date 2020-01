Fratelli d’Italia, eletti elezioni Emilia-Romagna 2020/ Seggi e consiglieri

Fratelli d’Italia, eletti elezioni Emilia-Romagna 2020: il partito di Giorgia Meloni ha ottenuto un buon risultato, confermando il trend di crescita dell’ultimo periodo. Sono state scrutinate tutte le 4520 sezioni e FdI si è assicurato oltre 185 mila voti per un totale dell’8,59 per cento. Un dato che ha permesso al partito di Centrodestra di assicurarsi tre seggi nel nuovo Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna: uno a Bologna, uno a Modena ed uno a Piacenza. Partiamo dal capoluogo dell’Emilia-Romagna, che ha visto protagonista Marco Lisei: l’esponente di FdI ha raccolto ben 9383 preferenze e si è assicurato la poltrona da consigliere. A Modena, invece, è stato eletto Michele Barcaiuolo: per lui 2374 preferenze. Infine, Giancarlo Tagliaferri si è assicurato 3661 preferenze. Un salto di qualità degno di nota per Fratelli d’Italia, che nel 2014 non raggiunse il 2% ma che si assicurò comunque un seggio con Tommaso Foti (2222 preferenze).

FRATELLI D’ITALIA, ELETTI ELEZIONI EMILIA-ROMAGNA 2020

Giorgia Meloni si è detta soddisfatta del risultato ottenuto da Fratelli d’Italia, con tre consiglieri eletti alle elezioni in Emilia-Romagna. Grande gioia per Marco Lisei: «Se sono risultato il consigliere più votato del centrodestra in tutta la Regione non è merito mio, ma dei tanti amici che mi hanno sostenuto con passione ed entusiasmo». Lisei ha poi aggiunto: «Purtroppo abbiamo perso la Regione, ma voglio ricordare a tutti una cosa: la regione è diventata contendibile. Siamo vicini alla vittoria, con pazienza, perseveranza e duro lavoro arriverà anche quella. Se qualcuno pensa che molliamo si sbagliano di grosso!». Così, invece, Michele Barcaiuolo: «Da domani al lavoro per la nostra Terra per fare opposizione a Bonaccini iniziando a costruire un’alternativa». Una base da cui ripartire, per consolidare e migliorare il risultato ottenuto ieri.

Elezioni Regionali 2020: Emilia Romagna (diretta); Calabria (diretta) – sondaggi e flussi di voto – Eletti Emilia Romagna (Pd – M5s – FI) – Eletti Calabria (Pd – Lega – M5s – FI – Fratelli d’Italia – Jole Santelli Presidente – Udc)



© RIPRODUZIONE RISERVATA