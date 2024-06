Eletti Forza Italia Lecce, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e consiglieri con Poli Bortone

RISULTATI PREFERENZE FORZA ITALIA LECCE AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

È stato un piccolo successo quello ottenuto da Forza Italia nelle Elezioni Comunali di Lecce del 2024, con un aumento dei voti conquistati – e anche dei seggi per i suoi eletti nel Consiglio comunale – rispetto al 2019: tuttavia, la partita è ancora aperta con i ballottaggi che solamente oggi ci daranno il risultato definitivo, in particolare per quanto riguarda chi tra la candidata di centrodestra Adriana Poli Bortone e l’avversario del centrosinistra Carlo Maria Salvemini diventerà il nuovo sindaco. Nel primo turno delle Elezioni Comunali – infatti – nessuno tra i due ha conquistato il 50%+1 delle preferenze e solamente tra qualche ora (appena si chiuderà il secondo spoglio) potremo conoscere il nome di tutti i candidati eletti per Forza Italia, per il PD, la Lega, FdI e tutti gli altri numerosissimi partiti che si sono sfidati a Lecce.

Nonostante la composizione effettiva del Consiglio sia ancora incerta, possiamo iniziare ad anticipare chi tra i candidati consiglieri ha ottenuto più voti, rapportandoli ai seggi che spetteranno ai due schieramenti e ai singoli partiti una volta chiusi i ballottaggi delle Elezioni Comunali di Lecce: soffermandoci su Forza Italia, in caso di vittoria del centrodestra e di Poli Bortone i seggi assegnati ai berlusconiani saranno complessivamente due, che si ridurrebbero ad uno in caso di vittoria di Salvemini. I consiglieri che hanno ottenuto più voti nel turno elettorale di inizio mese sono Luciano Battista e Luca Russo, i nomi che quasi certamente entreranno in Consiglio.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI LECCE 2019

Insomma, la sfida delle Elezioni Comunali di Lecce è ancora tutta aperta e da definire, ma nel frattempo si sono consolidate le percentuali attribuite alle urne dagli elettori con Forza Italia (ve lo anticipavamo già prima) che può già cantare vittoria: quest’anno – infatti – i forzisti hanno conquistato il 5,26% dei voti, piazzandosi sesti all’interno della coalizione; mentre nelle Elezioni del 2019 ottennero il 4,99% delle preferenze con il solo vantaggio di essere terzi in coalizione, ma anche rilegati all’opposizione.

Sempre nel 2019, il reale successo alle urne si concentrò tutto attorno al centrosinistra, con il PD e Lecce Città Pubblica che ottennero (entrambi) più del 10% dei voti; mentre nel centrodestra prima dei forzisti si piazzarono solamente i candidati di FdI (con il 7,11% dei voti) e di Prima Lecce (5,79%), ma nuovamente soffermandoci su Forza Italia con il suo 4,99% riuscì a conquistare solamente un seggio per i suoi eletti, attualmente occupato da Luciano Battista.











