Eletti PD Lecce, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Salvemini

RISULTATI PREFERENZE PD LECCE AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali 2024 Lecce, sono attesi dopo il ballottaggio del 23 e 24 giugno i risultati definitivi per scoprire quali saranno tutti i nomi degli eletti in Consiglio Comunale con il PD. Al primo turno la lista di centrosinistra con il Partito Democratico che sostiene la rielezione del candidato sindaco uscente Carlo Salvemini ha ottenuto il 12,54% piazzandosi al primo posto tra i partiti preferiti della colazione che comprende anche liste civiche e M5S. Tuttavia non è riuscita a raggiungere la maggioranza prevista del 60%, ma solo del 46,73%. Pertanto il prossimo passo sarà quello di cercare di sorpassare la quota al secondo turno. Il ballottaggio sarà contro l’avversario di centrodestra, Adriana Poli Bortone, che comunque è risultata la più votata in città con il 49,95% delle preferenze.

Tra i nomi del possibili consiglieri comunali eletti con il Pd a Lecce, in base alle prime ipotesi, se dovesse vincere Salvemini con il centrosinistra, ci sarebbero: Paolo Foresio; Sergio Signore, Antonio Rotundo, Loredana Di Cuonzo, Marco Giannotta e Paola Povero. In caso di vittoria della Bortone, il PD andrebbe all’opposizione con i consiglieri eletti: Paolo Foresio; Sergio Signore, Antonio Rotundo, Loredana Di Cuonzo insieme a Salvemini.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD ALLE ELEZIONI LECCE 2019

Sono attesi i risultati finali dell ballottaggio per conoscere quale sarà il nuovo sindaco e i consiglieri del PD eletti a Lecce. Alle precedenti Elezioni Comunali del 2019, il Partito Democratico aveva raggiunto un ottimo successo, non solo per la vittoria del candidato sindaco ora uscente Carlo Salvemini, ma anche per essere stato il primo partito votato in città con il 10,9% delle preferenze. 5 gli eletti dem nei risultati delle Comunali 2019 a Lecce, quattro consiglieri più il sindaco Salvemini: si tratta di Sergio Signore, Paolo Foresio, Antonio Foresio, Silvia Miglietta e Antonio Rotundo.

L’ex primo cittadino, ora ricandidato in attesa di conferma con il ballottaggio aveva invece vinto al primo turno con il 50,9% contro il 33,1 dell’avversario sostenuto dalla coalizione di centrodestra Saverio Congedo. L’attuale nome che invece sfiderà Salvemini il 23 e 24 giugno alle urne, Adriana Poli Bortone, nel 2019 aveva deciso di candidarsi con una lista civica sostenuta anche dal Movimento Popolare e Fiamma Tricolore. Tuttavia era rimasta solo al 9,6%, ottenendo però un seggio.











