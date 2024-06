Eletti Pd Verbania, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Riccardo Brezza

RISULTATI PREFERENZE PD VERBANIA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

In crescita rispetto a cinque anni fa il Pd a Verbania, in termini di voti e preferenze, ma a livello di rappresentanza in Consiglio comunale, non dovrebbe cambiare sostanzialmente la situazione alla luce dei risultati alle Elezioni Comunali 2024, a patto che il centrosinistra riesca a vincere al ballottaggio con Riccardo Brezza. Per quanto riguarda i numeri, il primo turno si è chiuso con 4.152 voti per il Pd, al 24,92%, contro il 19,82% di cinque anni fa.

In caso di vittoria di Brezza al secondo turno delle amministrative, il Pd guiderebbe la maggioranza anche nel nuovo Consiglio comunale di Verbania con gli eletti Giacomo Molinari, Anna Bozzuto, Alice De Ambrogi, Raffaele Allevi, Vincenzo Mondino, Michela De Nicola, Assunta Bevacqua, Maria Paone, Emanuela Nam Yung Speroni, Shafik Hakim, Simona Crivelli, Federico Minioni, che sono coloro che hanno raccolto il maggior numero di preferenze nel Partito democratico. Se invece vincesse il centrodestra al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2024 a Verbania con Giandomenico Albertella, allora il Pd passerebbe in minoranza e avrebbe come eletti consiglieri solo Giacomo Molinari, Anna Bozzuto, Alice De Ambrogi, Raffaele Allevi, Vincenzo Mondino.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD ALLE ELEZIONI VERBANIA 2019

In attesa di conoscere i risultati del ballottaggio delle Amministrative di quest’anno e gli eletti del Pd, possiamo fare un passo indietro di cinque anni per ricordare i risultati delle Elezioni Comunali a Verbania, che riuscì a vincere al ballottaggio eleggendo Silvia Marchionini sindaco. Una vittoria in rimonta, visto che al primo turno era in vantaggio il candidato di centrodestra Giandomenico Albertella, poi il successo che ha portato il Pd a guidare la maggioranza in Consiglio comunale, peraltro con la compagine più folta, visto che ottenne 13 seggi eletti con il suo 25,82% corrispondente a 4.152 preferenze nel primo turno.

Furono, quindi eletti col Partito democratico i candidati consiglieri Anna Bozzuto, Riccardo Brezza, Nicolò Scalfi, Giovanni Battista Margaroli, Marinella Franzetti, Alice De Ambrogi, Raffaele Allevi, Michela De Nicola, Giovanna Agosti, Cinzia Vallone, Giovanni Battista Finocchiaro, Emanuela Nam Yung Speroni, Alberto Catena Cardillo.











