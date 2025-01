Lo splendido rapporto tra Eleonora Abbagnato e papà Elio Abbagnato

Così simili, così diversi. Elio Abbagnato, papà dell’étoile Eleonora Abbagnato, è legatissimo alla figlia. La descrive tale e quale a lui: testarda, determinata, molto forte. Eppure hanno inseguito passioni completamente diverse nel corso delle loro vite, in ambiti differenti. Lui è stato dirigente del Palermo calcio negli anni ottanta e proprio nella sua amata Sicilia ha cresciuto la piccola Eleonora, diventata ben presto una grande promessa della danza. In una intervista rilasciata a Verissimo, papà Elio si è lasciato andare ad alcuni ricordi e aneddoti personali, riguardanti il rapporto con la figlia Eleonora.

“Mia figlia Eleonora? E’ totalmente uguale a me, è una persona forte, testarda e determinata. Quando si trovava a Parigi ed io facevo ritorno a casa, entravo nella sua stanza e vedevo il letto vuoto, non era assolutamente un bel momento”, ha confidato emozionato papà Elio.

Elio Abbagnato e l’aneddoto commovente sulla figlia Eleonora: la ‘stanza vuota’ quando era a Parigi

Anche in un passaggio a Domenica In, papà Elio Abbagnato ha riaffrontato quel periodo così importante per sua figlia, che decise di sfidare i propri limiti nella meravigliosa a Parigi, dove ancora adolescente stava sviluppando e affondando il suo talento. “Come genitori siamo orgogliosi, dobbiamo dirle grazie per quello che ci ha regalato, anche se non è stato facile la sera, quando andò via da Palermo, vedere quel letto vuoto”, ha ammesso papà Elio.

Un ricordo chiaro e ancora ben radicato nella mente dei genitori, che evidentemente hanno sofferto tanto l’assenza di Eleonora, all’epoca ancora molto giovane ma con le idee molto chiare sul suo futuro. Non a caso non ha impiegato molto tempo a diventare la stella che oggi tutti noi conosciamo.