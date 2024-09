Elisabetta Gregoraci e l’addio a Battiti Live

Elisabetta Gregoraci, per anni, ha condotto Battiti Live insieme ad Alan Palmieri per poi lasciare il testimone ad Ilary Blasi che è stata la padrona di casa dell’edizione 2024 insieme ad Alvin. Un cambio importante per lo show musicale di Radio Norba che, ogni estate, viene trasmesso anche da Mediaset con grande successo. Accettare la scelta di Mediaset di affidare la conduzione della trasmissione alla Blasi non è stato facile per la Gregoraci che, tuttavia, ha accettato la decisione regalandosi un’estate ricca di vacanze tra la Sardegna, Capri e Montecarlo.

Chi è Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo/ Il dolore per l’omicidio del figlio Giogiò

A distanza di settimane dalla conclusione della trasmissione, la Gregoraci ha rotto il silenzio e ha svelato il proprio punto di vista sull’addio non nascondendo un po’ di malumore per una decisione che ha dovuto accettare.

Le parole di Elisabetta Gregoraci su Battiti Live

Intervistata da Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio.in onda lunedì 9 settembre su Raidue, Elisabetta Gregoraci ha parlato anche di Battiti Live ammettendo di non aver lasciato volontariamente la conduzione.

Giulia Cirese, chi è la figlia di Rita Dalla Chiesa/ Il dramma per la morte del marito Roberto Cirese

“Amo seguire progetti lunghi e, fosse stato per me, non avrei lasciato Battiti Live dopo sette anni”, ha dichiarato a Storie di donne al bivio ai microfoni di Monica Setta. “Quel programma, quello studio, con tutti gli operatori hanno rappresentato per me una grande famiglia. Quest’anno la conduzione è passata alla Blasi, ma non oso pronunciarmi a riguardo”, ha aggiunto. Una decisione che, dunque, la Gregoraci ha accettato e che, indirettamente, le ha aperto altre strade professionali. Dal 26 settembre, infatti, su Raidue, condurrà Questione di stile, un nuovo programma in cui parlerà di moda, tendenze e lifestyle.

Antonello Venditti, ex marito Simona Izzo: perchè si sono lasciati?/ "mi ha tradito, aveva un’altra poi..."