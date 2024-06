Andrea Iannone: “Matrimonio e figli con Elodie? Non faccio più programmi”/ “In passato mi è crollato tutto”

Elodie e Andrea Iannone, matrimonio in vista? Le parole della coppia

Tra le coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo spiccano Andrea Iannone ed Elodie. La cantante e il pilota di MotoGP stanno insieme dal 2022 ma non hanno, al momento, in progetto di sposarsi. Se lui è restio a fare progetti per il futuro a causa delle delusioni avute in passato, lei non sogna il matrimonio, anche se spera di avere dei figli.

Se Elodie, in una recente intervista a Vanity Fair, ha ammesso di non aver mai sognato l’abito bianco, Andrea Iannone, intervistato da Repubblica, ha dichiarato di non fare più progetti per il futuro, soprattutto dopo le ultime relazioni che ha avuto. “Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo futuro: non faccio più programmi a lungo termine, – ha spiegato il pilota, aggiungendo – in passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte. Ma sicuramente, nel mio futuro c’è anche una famiglia.”

Le paure di Elodie sulla maternità: “Temo di…”

Le relazioni passate a cui Andrea Iannone fa probabilmente riferimento nella sua dichiarazione sono quelle con Giulia De Lellis e Belen Rodriguez, entrambe importanti e finite dopo lungo tempo. Diversa è la situazione se invece si parla di figli. Elodie ha ammesso che la maternità è sicuramente nei suoi progetti e ha dichiarato di aver perciò iniziato a pensare al congelamento degli ovuli. Al momento, però, non si sente pronta a diventare madre: “La paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. – ha spiegato la cantante nel corso dell’intervista – Di subire la vita che viene stravolta. La vera verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16″.











