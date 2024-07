Elon Musk sostiene di essere stato «ingannato» quando ha permesso a uno dei suoi figli di sottoporsi alle procedure di transizione di genere, arrivando ad affermare che sia stato «ucciso» dal «virus dell’ideologia woke».

Il proprietario di Tesla, SpaceX e X ne ha parlato in un colloquio col dottor Jordan B. Peterson ai microfoni di Daily Wire che verteva sui bambini che si sottopongono alle procedure di genere. Entrambi concordano sul fatto che si tratti di una pratica «malvagia», in particolare il miliardario imprenditore ha spiegato che la descrizione fatta dalla sinistra per le «cure per l’affermazione del genere» un «terribile eufemismo», perché invece sono «mutilazioni e sterilizzazioni di bambini».

La malvagità di tali procedure, secondo Elon Musk, sta nel fatto che «si prendono bambini che sono molto al di sotto dell’età del consenso». Per l’imprenditore «è molto probabile che gli adulti manipolino i bambini che hanno una vera e propria crisi di identità facendogli credere di essere del sesso sbagliato».

ELON MUSK PARLA DEL FIGLIO TRANS, XAVIER, E DI DISFORIA DI GENERE

Elon Musk ha parlato apertamente del figlio Xavier, affetto da disforia di genere e ora identificatosi come una ragazza: «Beh, è successo a uno dei miei figli più grandi. Sono stato essenzialmente ingannato a firmare documenti per uno dei miei ragazzi più grandi, Xavier». L’imprenditore ha spiegato che ciò è avvenuto prima che capisse cosa stava accadendo, durante l’emergenza Covid, «quindi c’era molta confusione», ma soprattutto gli avevano detto «che Xavier avrebbe potuto suicidarsi».

Peterson ha spiegato che era una bugia e che non ci sono prove del fatto che il tasso di suicidio sia più alto tra i giovani per la disforia di genere, in realtà le cause sarebbero la depressione e l’ansia, «ma sono troppo codardi per dirlo». Elon Musk ha definito tutto ciò «incredibilmente malvagio», precisando di essere d’accordo con l’intervistatore riguardo il fatto «che le persone che lo promuovono dovrebbero andare in prigione».

ELON MUSK E L’INGANNO DELL’IDEOLOGIA WOKE

«Sono stato ingannato a farlo», ha ribadito Elon Musk, il quale ha dichiarato ai microfoni del Daily Wire che non gli era stato spiegato «che i bloccanti della pubertà sono in realtà solo farmaci per la sterilizzazione». Ora l’imprenditore miliardario è affranto: «Ho perso mio figlio, in sostanza. Lo chiamano ‘deadnaming’ per un motivo. Il motivo per cui lo chiamano ‘deadnaming’ è che tuo figlio è morto, quindi mio figlio, Xavier, è morto, ucciso dal virus dell’ideologia woke. Così ho giurato di distruggere questo virus e stiamo facendo dei progressi».

Precisiamo che quando parla di “virus”, Musk fa riferimento alla nascita di un’ideologia per rappresentare l’atteggiamento di chi presta attenzione a soprusi sociali, legati in particolare a razzismo e diseguaglianze. Col tempo, soprattutto negli ambienti conservatori, questa definizione ha assunto un’accezione dispregiativa, riducendola al “politicamente corretto”.