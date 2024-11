Con le sue intriganti vicende Endless Love continua a conquistare l’attenzione di moltissimi telespettatori, le anticipazioni relative alla puntata di mercoledì 6 novembre 2024 svelano come sempre tante novità e colpi di scena. L’amatissima dizi turca va in onda da lunedì a sabato su Canale 5, il giovedì anche in prima serata e tiene incollati al televisore moltissimi fan, in termini di ascolti infatti ottiene sempre ottimi risultati. Dopo che Emir avrà diffuso una falsa notizia su Deniz Nihan sarà su tutte le furie e deciderà di affrontare il marito. La Sezin proverà a convincere lo spietato imprenditore a ritirare la notizia, il suo tentativo però si rivelerà del tutto inutile.

Le anticipazioni di Endless Love fanno sapere che nell’episodio di mercoledì 6 novembre 2024 Kemal si recherà di nuovo da Zeynep. Accuserà la sorella di aver mentito e di nascondere qualcosa di molto crudele, Soydere è convinto che ci sia proprio lei dietro la morte di Ozan.

Anticipazioni Endless Love, mercoledì 6 novembre: Zeynep incinta di Emir, la dura reazione di Kemal

Nei precedenti episodi di Endless Love Zeynep aveva ammesso al fratello di essere andata in ospedale dal marito, ma di essere rimasta solo pochi minuti, non aveva detto nulla per paura. Soydere farà notare alla sorella che ha mentito ancora quando ha detto di essere andata da Ozan alle 17 dal momento che a quell’ora lui era già morto. La ragazza dirà di essersi confusa in preda al panico e messa con le spalle al muro dal fratello confesserà di essere incinta di Emir.

Dopo la confessione della sorella Kemal sarà profondamente deluso e la sua reazione sarà molto dura. Su tutte le furie le dirà: “Vorrei che tu fossi morta, almeno avrei provato dolore per te”. Subito dopo Soydere andrà via lasciando Zeynep da sola e in lacrime. Cos’altro succederà ai protagonisti di Endless Love? Al momento le anticipazioni non si lasciano sfuggire altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda delle nuove puntate per saperne di più, i colpi di scena come al solito non mancheranno.