Erika tra Antonio e Massimo a Uomini e Donne

Tra le nuove dame del trono over di Uomini e Donne c’è Erika, logopedista cinquantenne che, durante i confronti avuti al centro dello studio, ha sfoggiato un carattere forte e determinato. Estroversa e simpatica, Erika si è descritta come una donna che ama parlare e interagire con tutti. A Uomini e Donne, dopo aver discusso con Domenico, la signora Erika è uscita con Antonio e Massimo. Nella puntata di Uomini e Donne del 30 gennaio, al centro dello studio, è andato in scena il confronto tra i due cavalieri e la dama.

Gaetano tra Gloria e Liviana a Uomini e Donne/ "Anche se la bacio, non sento..."

Erika, così, ha annunciato di voler chiudere la frequentazione con Antonino provando un’attrazione più forte per Massimo. Nonostante, tutto, però, Erika ha qualcosa da ridire ad Antonio che non le avrebbe dato neanche il buongiorno. “Questo comportamento non l’ho trovato adatto”, ha detto il cavaliere.

Giorgio Edipio: chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Ammiratrice misteriosa dopo il bacio con Claudia

Antonio: dopo l’addio ad Erika, chiede scusa a Gemma Galgani

Nella puntata di Uomini e Donne del 30 gennaio 2025, durante il confronto con Erika, Antonio è tornato sulla frequentazione con Gemma Galgani. Il cavaliere è uscito con la dama di Torino chiudendo, poi, la conoscenza direttamente in studio senza avere la possibilità di parlarle di persona. Il cavaliere, così approfitta della situazione per chiedere scusa a Gemma per non averle detto di voler chiudere la frequentazione guardandola negli occhi.

Gemma che era stata delusa dall’atteggiamento del cavaliere accetta le scuse di Antonio che poi lascia il centro dello studio tornando al proprio posto. Erika, invece, resta al centro dello studio per discutere con Massimo che sarebbe dovuto uscire con un’altra signora. Erika ammette che non ne era a conoscenza e, delusa dall’atteggiamento del cavaliere, decide di chiudere anche con lui.

Sabrina e Diego: esclusiva a Uomini e Donne?/ Arriva una dama in studio per lui e...