Non mancano anche in questa giornata che sembra un po’ un preludio autunnale, le chance di vittoria con il Million Day, il concorso che permette di vincere fino a un milione di euro ogni giorno con due estrazioni, quella delle 13 e quella delle 20.30. Partecipare è molto facile: basta puntare un euro sui propri numeri preferiti compresi tra l’1 e il 55 e poi aspettare che la fortuna o forse il destino facciano il loro corso. Solamente con l’estrazione delle cinquine nell’appuntamento prescelto sapremo se i nostri numeri siano vincenti o meno. Le possibilità di vittoria sono varie al concorso: si parte infatti da due numeri indovinati fino ad arrivare a un massimo di cinque. Indovinando la cinquina intera si porterà a casa il massimo in palio che corrisponde a un milione di euro.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 14 settembre 2024/ Le cinquine delle ore 20.30

Gli appuntamenti per il Million Day sono due ogni giorno: il primo è alle ore 13.00 mentre il secondo alle 20.30. Giocare è molto semplice così come anche vincere, anche se ovviamente la categoria più complessa, quella da cinque numeri, non è così facile da centrare. Le regole sono le stesse di sempre: per giocare al Million Day basta puntare un euro sui propri numeri preferiti che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Una volta scelta la propria cinquina si potrà decidere se puntare anche un altro euro sul secondo concorso, con la seconda chance che dà il Million Day: si può infatti anche partecipare all’estrazione dell’Extra Million Day per la quale i numeri saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale ma allo stesso modo sarà una cinquina ad essere estratta. In questo caso i cinque numeri potranno regalare una gioia ulteriore ai giocatori poiché in palio mettono 100.000 euro: una cifra certamente più bassa rispetto alla prima ma comunque interessante.

Million Day, i numeri vincenti di oggi 14 settembre 2024/ Le cinquine fortunate delle ore 13.00

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI DELLE 13.00

Million Day –

Extra Million Day –