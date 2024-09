Ogni giorno possiamo giocare al Million Day, un concorso fortunato che in palio mette un milione di euro: un gioco davvero molto amato dai giocatori considerando che offre varie possibilità di vincita. Sono due infatti le estrazioni giornaliere: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Dunque chance per vincere, dunque, per i giocatori, che dovranno solamente scegliere i propri numeri oltre ovviamente all’estrazione sulla quale si preferisce puntare. Dopo aver giocato al Million Day nell’estrazione prescelta, che può essere quella delle 13 o delle 20.30, il passo successivo è quello di controllare la propria schedina per scoprire se sia o meno vincente e per farlo basta andare sul sito ufficiale del concorso, inserendo il numero di serie della propria giocata. Nel form presente sul sito del Million Day va infatti inserito il numero seriale che si trova sotto al codice a barre che si trova sul retro dello scontrino.

Estrazione Million Day, numeri vincenti/ Le cinquine delle ore 20:30 di oggi 13 settembre 2024

La verifica della vincita si può effettuare a partire dall’apertura del concorso successivo fino a 60 giorni dalla pubblicazione dei numeri nel bollettino ufficiale. Se si è convinti che la propria giocata sia vincente ma da un check sul sito non risulta esserlo, si potrà effettuare un reclamo, che deve essere mandato per raccomandata con ricevuta di ritorno entro 8 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale. Un volta trascorsi gli 8 giorni, il diritto di ricorso cade e dunque non potrà più essere effettuato. Il concessionario invece, una volta ricevuto il ricorso, potrà decidere o meno se accoglierlo o respingerlo: se invece non dovesse dare risposta tramite raccomandata, allora il reclamo si considererà respinto. Ora che abbiamo ripassato questa piccola regola, andiamo a scoprire quali sono i numeri vincenti dell’estrazione delle 13.00 di oggi.

Million Day ed Extra Million Day, cinquine vincenti di oggi, 13 settembre 2024/ I numeri delle ore 13:00

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI DELLE 13.00

Million Day:

Extra Million Day: