Come ogni giorno, è arrivato anche oggi il momento di andare a scoprire quali sono i numeri fortunati del concorso del Million Day, che mette in palio quotidianamente dei premi che arrivano fino a un milione di euro. Prima di andare a scoprire i numeri vincenti di oggi, nella prima estrazione della giornata, ovvero quella delle ore 13.00, ripassiamo velocemente le regole del concorso, che sono ben note a quasi tutti i giocatori ma andiamo ugualmente a rivederle, per coloro che sono meno avvezzi e che frequentano meno il concorso. Ogni giorno ai giocatori è concessa la possibilità di partecipare al concorso con ben due estrazioni, la prima alle 13.00 e la seconda in serata, alle 20.30.

Questo secondo appuntamento è quello storico del gioco: inizialmente, infatti, esisteva solamente l’estrazione serale, mentre poi nel corso degli anni è stato aggiunto anche il secondo appuntamento che permette ai giocatori di giocare anche in giornata. Ogni concorrente potrà scegliere autonomamente se partecipare all’estrazione delle ore 13.00 o a quella delle 20.30: è infatti una scelta che dipende semplicemente dalle proprie esigenze e preferenze ma non ha ripercussioni sul concorso poiché le regole sono le stesse sia alle 13.00 che alle 20.30. Dopo aver deciso i numeri da giocare sul concorso, i giocatori non dovranno far altro che puntare un euro su questi, decidendo anche se vogliono optare per una giocata singola, quella più semplice e immediata con una sola cinquina, oppure se vogliono avanzare una giocata plurima che consente invece di partecipare puntando su più cinquine: ogni giocata, in questo caso, ha il costo di un euro per cinquina. Infine, c’è la giocata sistemistica che come dice la stessa parola, permette di giocare un sistema ridotto o integrale.

MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DEL GIORNO DELLE ORE 13.00

