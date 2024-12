Non si fermeranno (l’avrete ormai capito!) neppure a Natale le sempre amatissime estrazioni del Million Day che tra le ore 13 e le 20:30 di oggi – ovviamente mercoledì 25 dicembre 2024 – torneranno nelle nostre case addobbate a festa per portarci in dono tutti i loro numeri vincenti e (di conseguenza) anche i sempre ambitissimi bottini che potrebbero finire con la giusta dose di fortuna proprio nelle vostre tasche carissimi ed affezionati lettori! Il nostro consiglio è sempre quello di affrettarvi nel caso in cui anche oggi vogliate tentate la fortuna con il Million Day, ma tenendo anche a mente che se non farete (occupati come siete con le preparazioni per il pranzo natalizio!) in tempo a piazzare una scommessa per il concorso pomeridiano protagonista di questo articolo potrete sempre attendere fino alle 20:30 per chiudere la giornata in bellezza!

Similmente, siamo certi che oggi praticamente tutte le ricevitorie Sisal saranno – fortunatamente per i loro gestori – chiuse per il meritato riposo natalizio e quindi oggi vale la pena soffermarci sulle modalità di gioco online del Million Day: la prima cosa che dovrete fare (ovviamente nel caso non l’abbiate già fatto) è quella di scegliere la vostra piattaforma preferita tra il sito GiocoDelLotto-online, Sisal.it, Lottomatica o una delle numerose altre agenzia di scommesse dando – in particolare – un’occhiata a quali sono i vari bonus di benvenuto offerti che vi permetteranno di piazzare in modo del tutto gratuito le primissime scommesse.

Scelta la piattaforma per giocare al Million Day, non dovrete far altro che seguire la (talvolta rapida, talvolta un pochino meno) semplice procedura di iscrizione tenendo soprattutto a mente che vi serviranno – oltre ai classici dati anagrafici – il codice fiscale e un documento da caricare per verificare (ovviamente!) che siate maggiorenni; mentre una volta concluse queste verifiche ed ottenuto il vostro bonus basterà cercare la sezione dedicata alle lotterie e scegliere il vostro gioco preferito per poi indicare i soliti 5 numeri in attesa dell’iscrizione!

