Torneranno ancora una volta in questo 2024 – sempre più vicino alla sua ormai prossima conclusione – i classici concorsi quotidiani del Million Day e dell’Extra MillionDay che proprio nella giornata di oggi, ovviamente lunedì 23 dicembre, potrebbero avere i serbo un nuovissimo (l’ennesimo) premio milionario a beneficio dei più fortunati tra voi carissimi lettori e frequenti giocatori: come sempre, vi ricordiamo che anche oggi gli appuntamenti saranno in totale due con il primo previsto per le ore 13:00 – ovvero tra una manciata scarsa di minuti – e il secondo che chiuderà la giornata alle ore 20:30 dandovi la possibilità di mettere le mani su di un premio nel caso in cui il primo concorso non sia andato come avevate sperato.

Senza guardare troppo avanti nel tempo, per ora è il momento di pensare all’appuntamento del Million Day delle ore 13 partendo dal sottolineare una bella (forse bellissima!) notizia: solamente nella giornata di ieri – infatti – proprio nel primo dei due concorsi giornalieri si è visto assegnare l’ennesimo premio milionario dell’anno e – soprattutto – di dicembre, portando il totale mensile addirittura a quota sei che lo rende uno dei mesi più fortunati di sempre per quanto riguarda il Million Day; il tutto fermo restando che già di per sé il 2024 è stato un anno fortunatissimo grazie all’ottima introduzione (che tecnicamente risale al marzo del 2023) del doppio appuntamento giornaliero!

Dato che noi speriamo sempre (e non smetteremo certamente di farlo!) che prima o poi la fortuna baci qualcuno tra voi carissimi lettori proprio in occasione di un concorso del Million Day, per ora non ci resta che invitarvi a correre al più presto in ricevitoria – o anche online in uno qualsiasi siti accreditati dall’Agenzia Dogane e Monopoli – per giocarvi la vostra cinquina di numeri preferiti, augurandovi ovviamene buona fortuna e dandovi appuntamento alle 20:30 (in un altro articolo) per la seconda estrazione di oggi!