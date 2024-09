Siamo pronti anche oggi a giocare all’Eurojackpot. Per questo venerdì 27 settembre 2024, torna uno dei concorsi con i numeri più ricchi in circolazione, vista la possibilità di poter ottenere premi a dir poco milionari nel caso in cui dovessimo riuscire ad individuare i cinque fortunati più gli altri due. Se per caso aveste sentito parlare per la prima volta oggi dell’Eurojackpot, vi facciamo brevemente un ripasso su cosa dovete fare per tentare la fortuna.

Ci sono una serie di numeri che vanno dall’uno al 50 e voi dovrete sceglierne cinque, sperando ovviamente che alla fine combacino con quelli dell’estrazione serale (ore 20:00). Ma non finisce qui perchè c’è un’altra serie di cifre da estrarre, dall’1 al 12 e in questo caso ne dovrete beccare due. Chi indovina i primi cinque e gli altri due, quindi fa il classico 5+2, si porta a casa il super bottino, e parliamo di milioni di euro. Giusto per capire la portata dei premi vi basta vedere quelli che sono stati assegnati in occasione dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, quella di martedì scorso, quando sono stati sorteggiati il 3, il 13, il 34, il 41 e il 43, più l’1 e il 5.

EUROJACKPOT, I PREMI ASSEGNATI DURANTE L’ULTIMA ESTRAZIONE

Ebbene, nessuno è riuscito a centrare il fatidico 5+2 dell’Eurojackpot, ma due fortunati hanno beccato il 5+1 di conseguenza si sono intascati ben 723mila euro a testa: se non è una cifra che forse ti cambia la vita, poco ci manca.

Niente male anche il gruzzoletto per i 12 vincitori del 5+0, ben 68mila euro a testa, una somma che ti permette di toglierti diverse soddisfazioni, mentre per il 4+2 si scende a 8.400 euro, sempre comunque una cifra interessante soprattutto se regalata. Dal 4+1 in giù ovviamente i premi dell’Eurojackpot si assottigliano notevolmente visto che per il 4+1 sono stati assegnati 365 euro, quindi 166 per i 3+2, poi 105,60 per i 4+0, e ancora, 27,80 euro per il 2+2, quindi 20,50 per i 3+1, poi 16,60 per i 3+0, 13,50 per gli 1+2 e infine, il premio di consolazione da 10,30 euro per i 2+1. Vi lasciamo quindi all’estrazione di oggi dell’Eurojackpot.

