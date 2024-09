Siete pronti a giocare all’Eurojackpot? Forse vi siete dimenticati che è venerdì 6 settembre 2024, che significa giorno di estrazione. Preparatevi quindi perchè nel giro di brevissimo tempo scopriremo la combinazione dei magici 5+2, i sette numeri fortunati che se azzeccati vi faranno letteralmente cambiare la vita, e chiedetelo agli ultimi due vincitori in serie.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DI OGGI/ Estrazione martedì 3 settembre 2024: la combinazione top

Se per caso foste alla ricerca di qualche numero da giocare per l’estrazione di oggi dell’Eurojackpot, vi veniamo in soccorso noi, visto che abbiamo confezionato una stringa ad hoc, i cinque numeri principali dall’1 al 50, più altri due dall’1 al 12, che speriamo possano risultare vincenti. Cominciamo quindi dall’1, poi passiamo al 12 e al 14. Arriviamo al 21 e chiudiamo la prima serie con un bel 45. Per gli altri due, i cosiddetti euronumeri, puntiamo invece sul 4 e sull’8. La nostra settina fortunata si compone quindi dall’uno, dal 12, dal 14, dal 21 e dal 45, più il 4 e l’8, un check per evitare di sbagliare. A questo punto non possiamo che augurarvi tanta fortuna e lasciarvi all’estrazione di oggi dell’Eurojackpot.

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 30 agosto 2024

EuroJackpot n.72 del 06/09/2024

Combinazione vincente

27 – 7 – 42 – 11 – 45

Euronumeri

10 – 3

EUROJACKPOT, CRESCE L’ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

Torna l’Eurojackpot. E’ venerdì 6 settembre 2024, e questa sera potremo divertirci con il gioco “cugino” del Superenalotto. I due hanno infatti un meccanismo di giocata molto simile e le similitudini continuano anche nei ricchi premi, visto che il montepremi è sempre milionario, e ne sanno qualcosa gli ultimi due fortunati giocatori che sono diventati milionari, una doppia vittoria in serie che non accadeva da tempo. Se infatti il 30 agosto un fortunato (o magari più), si è portato a casa ben 92,5 milioni di euro, durante l’ultima estrazione dell’Eurojackpot, quella di martedì scorso, 3 settembre, sono stati vinti altri 10 milioni di euro.

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 27 agosto 2024

Il montepremi era ovviamente più basso per forze di cose, ma in ogni caso si tratta di una cifra imponente che ti permette di cambiare la vita e di salutare per sempre il lavoro. Ma vediamo quali sono stati i numeri estratti durante l’ultimo concorso dell’Eurojackpot, leggasi il 5, il 17, quindi il 23 e il 36, e infine il 37. I due euronumeri sono stati invece il 5 e il 9. Ricordiamo velocemente il meccanismo del concorso: bisogna individuare 7 numeri fortunati, a cominciare dai primi cinque, compresi fra l’uno e il 50, e quindi gli altri due che invece devono essere fra l’1 e il 12. Andiamo quindi a vedere i premi ottenuti dai fortunati vincitori dell’ultima estrazione, con un montepremi totale di ben 14 milioni di euro.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI: ECCO I PREMI ASSEGNATI MARTEDÌ

Al di là dei 10 milioni di euro tutti assegnati a colui che ha fatto 5 + 2, anche gli altri premi assegnati sono stati ricchi, visto che tre giocatori hanno fatto 5+1, di conseguenza sul loro conto in banca sono comparsi “magicamente” 408mila euro in più.

Ottima anche la vincita di chi ha individuato i primi cinque numeri, leggasi 69mila euro a testa, mentre chi ha fatto 4+2 (un totale di 53 giocatori), ha portato a casa 2.151 euro. Da qui in avanti i premi ovviamente si riducono fino a quello di consolazione da 8,6 euro per i 2+1. Se queste cifre vi hanno ingolosito non vi resta che tentare la fortuna per l’estrazione di oggi dell’Eurojackpot.