I NUMERI VINCENTI DELL’EUROJACKPOT: ECCOLI!

Sale altissima l’attesa in vista della nuova estrazione di oggi, martedì 3 settembre 2024, dell’Eurojackpot. Dopo la straordinaria vittoria di venerdì scorso, siamo certi che saranno moltissimi gli italiani che proveranno la fortuna, con un montepremi che probabilmente sarà ricchissimo, forse il più ricco di sempre, così come da prassi dopo una grande vittoria. Il grande appuntamento è fissato alle ore 21:00 di questa sera, ma se per caso non avete ben in mente quali numeri giocarvi in vista dell’estrazione dell’Eurojackpot di oggi, vi veniamo in soccorso noi.

Abbiamo infatti pensato a cinque numeri più due da giocare, che magari potrebbero portarvi un po’ di fortuna. Cominciamo dai primi cinque, “rispolverando” la tradizione della data. Giochiamo quindi il 3, il 9, il 20 e il 24, e ci aggiungiamo il 50. Mentre per gli altri due euronumeri, spazio al 4 e al 10. Con la speranza che ovviamente questi 5+2 possano essere quelli vincenti, vi lasciamo all’estrazione di oggi, 3 settembre 2024, dell’Eurojackpot: se vincete ricordatevi di noi.

EuroJackpot n. 70 del 3/09/2024

Combinazione vincente

17 – 5 – 36 – 37 – 23

Euronumeri

9 – 5

SALE L’ATTESA PER L’ESTRAZIONE DI STASERA DELL’EUROJACKPOT

E’ di nuovo tempo di giocare all’Eurojackpot, uno dei numerosi giochi a premi presenti in Italia. E’ martedì 3 settembre 2024 e come ogni secondo giorno della settimana (si gioca anche di venerdì), sarà possibile scegliere i 7 numeri fortunati, i primi 5 compresi dall’uno al 50 e gli altri due dall’1 al 12, e sperare nella fortuna. Ed è stato assolutamente fortunato colui che si è portato a casa il massimo bottino durante l’ultima estrazione, quella che si è giocata venerdì scorso, 30 agosto, e che ha visto infatti assegnare il montepremi totale da ben 92,5 milioni di euro, essendo riuscito ad azzeccare tutti i primi cinque numeri, più appunto gli altri due.

Una vittoria straordinaria, una somma pazzesca che ti cambia assolutamente la vita. Nel corso dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, sono stati assegnati altri premi, per un totale di ben 110 milioni di euro, a cominciare dai 5+1, sei fortunati che hanno ottenuto a testa ben 475mila euro, un’altra somma senza dubbio degna di nota. I 5+0 sono stati invece 22, con un capitale di 73,1 mila a testa, mentre coloro che hanno indovinato i 4+2 sono stati 34, portandosi a casa 7.800 euro ciascuno.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI: I PREMI “DI CONSOLAZIONE”

Dal 4+1 in giù le vincite diventano decisamente più modeste, visto che i 1007 che hanno centrato la combinazione hanno vinto 329 euro, che sono diventati 213 con i 3+2 (totale 1712), quindi 91,30 euro per i 4+0, poi 33 euro per i 2+2, fino ad arrivare ai 12,20 euro per la vincita minima, leggasi la combinazione 2 più uno: due numeri sui primi cinque, più un altro della seconda stringa.

L’Eurojackpot è quindi una sorta di Superenalotto che se vogliamo è leggermente più semplice visto che i primi cinque numeri vanno individuati dall’1 al 50, a differenza invece del gioco “cugino”, per cui bisogna individuarne sei dall’uno al 90. C’è poi l’aggiunta dell’altra coppia di numeri dall’1 al 12, e proprio per questo ha fatto decisamente presa sul popolo italiano che ogni martedì e venerdì attende con l’ansia estrazione dell’Eurojackpot.