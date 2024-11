Sono scoccate anche oggi – venerdì 8 novembre 2024 – le ore 20 e mentre in Italia gli occhi restano puntati sui concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in Europa ci si concentra anche sull’amatissimo Eurojackpot che ha già scelto la sua combinazione da 5+2 numeri vincenti di oggi e si appresta ad incoronate i tanti vincitori: la speranza è ovviamente che finalmente vedremo tornare il jackpot – oggi a quota 92 milioni di euro – nel nostro bel paese, ma di contro potrebbe esserci anche uno degli altri 11 premi ad attendervi!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 5 Novembre 2024

Rimanendo su questo argomento, vale giusto la pena ricordare che solamente lo scorso martedì – per esempio – un singolo fortunatissimo giocatore è riuscito a portarsi a casa quasi 2 milioni di euro mancando solamente uno dei due Euronumeri, con un totale di premi europei che hanno superato gli 11 milioni. Dunque, tenete gli occhi ben aperti per tutte le possibili combinazioni e – con i nostri auguri di buona fortuna ad accompagnarvi – scorrete più in basso per scoprire subito i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 1 Novembre 2024

EuroJackpot n.90 del 08/11/2024

Combinazione vincente

23 – 38 – 6 – 42 – 45

Euronumeri

12 – 9

Con l’arrivo di venerdì i più assidui frequentatori degli ambienti Sisal sanno benissimo che si terrà il secondo – e purtroppo ultimo – concorso settimanale dell’Eurojackpot: si tratta dell’unico gioco che si tiene sia in Italia che in altri 17 paesi europei, funzionando più o meno come il nostrano apprezzatissimo Superenalotto con un jackpot in palio che varia di concorso in concorso man mano che nessuno tra i tanti (in questo caso: tantissimi) giocatori riesce a metterci le mani sopra; il tutto fino alla soglia dei 120 milioni di euro in cui si fermerà per andare ad aumentare il bottino che spetterà alla seconda categoria di vincitori!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 29 Ottobre 2024

Rimanendo un attimo nel tema del jackpot dell’Eurojackpot (poi vi ricorderemo anche tutte le semplicissime regole, non preoccupatevi!) vale certamente la pena dire che oggi il suo valore è arrivato all’impressionante soglia dei 92 milioni di euro, sempre più vicini – ma in realtà ancora abbastanza distanti – dal massimo: l’ultima volta che è stato vinto era lo scorso 9 luglio quando arrivò a valere ben 96 milioni; mentre l’ultima volta che l’abbiamo visto raggiungere il 120 risale addirittura allo scorso gennaio.

COME SI GIOCA ALL’EUROJACKPOT: TUTTE LE REGOLE PER CERCARE DI ACCIUFFARE IL JACKPOT MILIONARIO

Ma cosa bisogna fare per cercare di vincere il jackpot dell’Eurojackpot? La risposta – per vostra fortuna – è veramente semplicissima e si può facilmente riassumere dicendo che dovrete scegliere esattamente 7 numeri con cui compilare l’apposita schedina (si trova sia online, che in qualsiasi ricevitoria Sisal), pagando una scommessa dal valore di appena 2 euro; ovviamente concedendovi anche la possibilità di piazzare più di una giocata, oppure di abbinare alla vostra schedina anche una combinazione per il Superenalotto che si terrà – ovviamente – proprio questa sera!

Entrando più nel dettaglio, è importante che teniate anche a mente che i sette numeri dovranno essere divisi in due differenti combinazioni: da un lato vi verrà richiesta una cinquina che vede come numero massimo il 50; mentre dall’altro dovrete scegliere anche una coppia di numeri (che qui vengono chiamati ‘Euronumeri’) tra l’1 e il 12 ai quali è riservata una sezione a parte della schedina.