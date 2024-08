Extraction, diretto da Steven C. Miller

Martedì 27 agosto, verrà trasmesso, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:20, il film del 2015 dal titolo Extraction. Si tratta di un action thriller diretto da Steven C. Miller, con Kellan Lutz e Bruce Willis.

Bruce Willis, che collaborerà col regista anche ne I Predoni e in First Kill, interpreta qui il ruolo di un ex agente della CIA, mentre Kellan Lutz, noto per il suo ruolo nella saga di Twilight, è il protagonista principale.

Nel cast, anche Gina Carano, attrice e artista marziale che l’anno dopo girerà per Marvel il film Deadpool e avrà il ruolo della mutante Angel Dust.

La trama del film Extraction: due generazione di attori d’azione a confronto

Extraction segue la storia di Harry Turner (Kellan Lutz), un giovane agente della CIA che ha trascorso la sua vita cercando di seguire le orme del padre, Leonard Turner (Bruce Willis), un leggendario agente segreto. Quando Leonard viene rapito da un gruppo di terroristi internazionali che minacciano di usare un’arma segreta chiamata Condor, Harry decide di intraprendere una missione non autorizzata per salvarlo.

Nonostante gli ordini contrari dei suoi superiori, e con l’aiuto della sua ex fidanzata Victoria (Gina Carano), Harry inizia una corsa contro il tempo per fermare i terroristi e salvare suo padre. La missione di Harry è costellata di scontri a fuoco, inseguimenti e tradimenti, che mettono alla prova le sue abilità e la sua determinazione.

Il film si sviluppa attraverso una serie di sequenze d’azione spettacolari, culminando in un confronto finale ad alta tensione dove Harry deve fare i conti con i veri motivi dietro il rapimento di suo padre. Lungo il percorso, Harry scopre verità nascoste che cambieranno per sempre il suo rapporto con il padre e la sua visione della CIA.

