Fabio e Gemma Galgani: come va la frequentazione a Uomini e Donne

Fabio e Gemma Galgani tornano ad essere protagonisti di Uomini e Donne e, nella puntata in onda oggi, venerdì 8 novembre 2024, si accomodano al centro dello studio per raccontare i dettagli dell’ultima uscita. Iniziata come una conoscenza, la frequentazione tra Fabio e Gemma sta diventando sempre più importante per la dama di Torino che non nasconde il proprio entusiasmo per il rapporto che sta instaurando con Fabio. Allegro e pieno di vita, Fabio trasmette il proprio entusiasmo a Gemma che, tuttavia, ad oggi, vorrebbe qualcosa in più.

Greta Spreafico/ Davide Barzan: “E' probabile che a breve si indaghi per omicidio volontario in concorso”

La Galgani ha sempre dato molta importanza al contatto fisico, ma ad oggi, ci sono stati solo baci a stampo. Gemma, da parte sua, vorrebbe un bacio passionale e, dall’altra parte, ammette anche di essere gelosa delle attenzioni che lui rivolge ad altre dame.

Fabio e Gemma Galgani: la serata karaoke

Nella puntata di Uomini e donne in onda l’8 novembre 2024, Gemma Galgani racconta di aver trascorso una piacevole serata con Fabio a cui ha provato a trasmettere le proprie emozioni e le proprie sensazioni. La dama e il cavaliere si sono concessi una serata al karaoke durante la quale gemma ha provato a lanciargli un messaggio attraverso una canzone. “Ora o mai più”, è il messaggio che Gemma ha fatto recapitare a Fabio sperando di ricevere quel bacio che desidera.

Chi è Samuele Carrino? Carriera, fidanzata, protagonista in ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’/ “Che emozione…”

Tuttavia, Fabio dà un significato meno importante alle canzoni rispetto a quello che, invece, attribuisce la Galgani. Il bacio, dunque, non è ancora arrivato, ma la frequentazione tra i due continua anche se Fabio ha già puntualizzato di non volere una donna gelosa al proprio fianco. Gemma, dunque, riuscirà ad avere pazienza rispettando i tempi del cavaliere che non è ancora pronto a baciare Gemma come vorrebbe la dama?