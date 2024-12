A tre anni dalla fine della lunga relazione con Johanna Maggy, Fabio Volo ha di nuovo un amore a fargli battere il cuore? L’attore e scrittore ha chiuso la sua storia con la mamma dei suoi figli nel 2021: in tre anni sono state poche le indiscrezioni sulla sua vita privata. A quanto pare, infatti, l’artista si sarebbe dedicato anima e corpo non solamente al suo lavoro ma anche e soprattutto ai suoi figli, Sebastian e Gabriel, per far sentire meno la sofferenza della separazione dei genitori.

Genitori di Sonia Bruganelli, chi sono Giulia e Massimo/ Un legame stretto e il dolore per la morte del papà

Come più volte sottolineato proprio dal conduttore tv, la storia con Johanna, conosciuta nel 2011 a New York, non è terminata per un’altra donna e neppure per un tradimento da parte di lei. Le cose sono finite perché purtroppo, come spesso accade nelle coppie, l’amore si è trasformato, ma i due hanno continuato (e continuano) a volersi un gran bene, anche per rispetto di quanto vissuto e per amore dei due figli avuti insieme, che oggi hanno 9 e 7 anni. Ma Fabio Volo, a tre anni dalla fine della sua relazione durata un decennio, ha una nuova fidanzata?

Belve anticipazioni e ospiti 3 dicembre 2024/ Le confessioni di Sonia Bruganelli ed Elisabetta Canalis

Fabio Volo, fidanzata nuova: paparazzato a Milano con…

Fabio Volo avrebbe una nuova fidanzata. Lo scrittore è stato paparazzato, sul finire del 2023, in compagnia di un’altra donna per le strade di Milano. I due sono stati ripresi in atteggiamenti piuttosto intimi: mano nella mano, intenti a scambiarsi baci e abbracci sotto gli occhi di tutti. Dunque, ci sarebbe più di un’amicizia tra i due, o almeno così sarebbe stato un anno fa. Non è chiaro chi sia la ragazza: nonostante sia stata paparazzata, non è uscito fuori il suo nome, dunque l’età e il nome restano un segreto.

Lo scrittore, dunque, sarebbe nuovamente fidanzato o almeno lo sarebbe stato al momento della “paparazzata”. Non è chiaro, infatti, se la storia sia andata o meno avanti poiché da quel momento, non sono state più pubblicate immagini della coppia e lo stesso Fabio Volo sembra essere molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, probabilmente anche per rispetto della sua ex compagna Johanna Maggy e dei suoi figli.

Perchè Elisabetta Canalis e l'ex marito Brian Perri si sono lasciati?/ L'amore per la figlia Skyler Eva