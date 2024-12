Il professor Fabrizio Pregliasco, noto virologo dell’università statale di Milano, divenuto famosissimo in tutta Italia nel corso della pandemia di covid, in quanto spesso e volentieri ospite di varie trasmissioni televisive, è stato vittima di un malore. Come riferito da vari portali online, fra cui l’agenzia Adnkronos e il quotidiano Il Mattino, Pregliasco è ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano a seguito di una caduta. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso medico parlando ai microfoni della trasmissione di Rai Radio 1, Un giorno da pecora.

Era stato interpellato sulle raccomandazioni anti covid in vista dei giorni di festa che ci attendono e delle riunioni famigliari, ma anche sulle novità introdotte dal nuovo codice della strada, e un po’ a sorpresa il camice bianco ha esclamato: “Sono al pronto soccorso”. Pregliasco ha aggiunto di essersi sentito male nella giornata di ieri, e di avere avuto “qualche piccolo guaio”. Evidentemente, per sottoporlo a tutti gli esami del caso, Pregliasco è stato appunto ricoverato, anche se lo stesso è apparso comunque in buono stato.

FABRIZIO PREGLIASCO RICOVERATO: “TEMO CHE PER NATALE…”

I conduttori di Un Giorno da Pecora, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, si sono scusati per aver disturbato il medico, ma lui ha risposto “Non vi preoccupate”, sottolineando di aver risposto volentieri alla loro chiamata. Alla domanda sul suo stato di salute il camice bianco ha precisato di stare bene, aggiungendo “Vediamo come va”, e precisando di essere ricoverato dalla mattina di ieri dopo essere caduto a terra a seguito di un malore.

Pregliasco ha poi aggiunto, un po’ sibillino “A Natale purtroppo tempo di sapere dove sarò…” forse facendo presagire un lungo ricovero. Che la situazione sia quindi più grave di quanto sembrerebbe? Tenendo conto che a Natale mancano solo otto giorni, per Pregliasco si significherebbero almeno una decina di giorni di ricovero, speriamo vivamente che ciò non accada e che lo stesso dottore possa passare le festività imminenti con la propria famiglia.

FABRIZIO PREGLIASCO RICOVERATO: LE RACCOMANDAZIONI PER LE FESTE

Nel corso della chiacchierata con Un giorno da pecora, l’esperto ha quindi ricordato come il virus del covid continui a circolare, di conseguenza chiunque abbia dei soggetti fragili in famiglia dovrebbe stare attento e utilizzare ad esempio la mascherina. Inoltre Pregliasco consiglia anche un bel tampone prima di pranzi e cenoni che non guasta mai, e che accerta o meno la positività. In merito invece all’influenza 2024-2025, rispetto a quanto avvenuto l’anno scorso che ha colpito proprio in questo periodo, al momento non ci sono ancora segnali di “picco”, e a riguardo

Pregliasco parla di “una partita” ancora da giocare. Stando al medico questa crescita lenta del virus influenzale la si deve prima di tutto al fatto che la variante australiana, quella del virus A/H3N2, non è ancora così diffusa alle nostre latitudini, prevalendo quindi il vecchio virus A/H1N1. Quest’ultimo è molto conosciuto al nostro sistema immunitario, di conseguenza molti italiani sono già protetti o comunque stanno avendo conseguenze leggere. Ad aiutare è infine il meteo, visto che ancora non si è visto un freddo prolungato che è solitamente scenario dove i virus proliferano.