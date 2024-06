Fascicolo sanitario elettronico, 30 giugno scade diritto opposizione del pregresso/ Cos’è e come esercitarlo

Il fascicolo sanitario elettronico è quello strumento messo a disposizione dal Ministero della Salute per la raccolta dei dati della storia clinica di ogni cittadino, che possono essere in modo semplice e immediato condivisi con gli operatori del settore in modo tale da ricevere l’assistenza adeguata al momento del bisogno. In questi giorni, tuttavia, come riportato dal Corriere della Sera, sta facendo discutere la questione del diritto all’opposizione del pregresso, ovvero la possibilità di rifiutare l’inserimento dei dati sanitari antecedenti a maggio del 2020. Ciò sarà possibile soltanto entro il 30 giugno prossimo.

Il motivo per cui sussiste la possibilità di negare la raccolta dei dati relativi a questo periodo deriva dal fatto che prima del 2020 era in vigore una normativa diversa da quella attuale, che prevedeva il consenso per l’acquisizione delle informazioni sanitarie in questione. Anche perché ciò che è confluito nel periodo successivo nel fascicolo sanitario elettronico può essere usato per finalità non sanitarie, come ad esempio per il Ministero delle Finanze. Coloro che desiderano che ciò non avvenga, possono opporsi, ma solo per il pregresso, mentre non c’è nulla da fare per l’attualità.

Come richiedere l’opposizione del pregresso nel fascicolo sanitario elettronico

Per coloro che volessero esercitare il diritto all’opposizione del pregresso nel fascicolo sanitario elettronico, è necessario collegarsi al relativo servizio online, “FSE – Opposizione al pregresso”, dal 22 aprile fino al 30 giugno 2024, attraverso il portale Sistema Tessera Sanitaria. Per accedere è necessario identificarsi digitalmente attraverso SPID, CIE o CNS. Nel caso in cui la persona non abbia nessuno di questi strumenti a disposizione, sarà necessario accedere con alla tessera sanitaria o col codice STP. È possibile rivolgersi anche alla propria ASL di riferimento per ricevere assistenza. Il servizio è in ogni caso gratuito. Dopo la data di scadenza non sarà possibile più farlo e i dati verranno caricati automaticamente come accade con quelli dal 2020 in poi.











