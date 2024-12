Federica Abbate, chi è la cantante e paroliera: “Avevo paura di cantare”

Nella carriera della nota artista Federica Abbate le soddisfazioni sottolineate a doppia riga sono tante, la celebre cantante e paroliere negli anni ha scritto brani per tantissime voci amatissime della musica italiana, da Alessandra Amoroso, fino a Fedez, Elodie, Francesca Michielin e tanti altri. Oltre a essere una penna perfettamente riconoscibile e molto richiesta nel panorama artistico, Federica Abbate ha raccontato le paure che l’hanno colpita inizialmente nella sua carriera: “All’inizio avevo paura e non credevo in me, poi ho capito che non avevo solo cose da dire ma anche un modo interessante di dirle e quando ci credi così tanto le paure svaniscono, Elisa e Alessandra Amoroso oggi sono i miei modelli da cantante”

In una intervista concessa a Sky TG24, Federica Abbate ha parlato del modo di fare musica attuale, esprimendosi così: “Oggi è complicato esprimersi a livello sentimentale perché significa buttarsi nel vuoto, scegliamo la serenità e non la felicità, lì devi buttarti, non è contemplato fermarsi, si corre senza sapere dove”.

Federica Abbate e la sua vita lontano da Milano: “Vivo in campagna”

Milano negli anni ha dato vita a tanti brani ideati dalla penna di Federica Abbate, ispirando grandi successi della paroliera, che però ha deciso di vivere una vita diversa da quella proposta dal capoluogo lombardo, vivace e tentacolare, ma troppo veloce. Intervistata dal Corriere della sera, Federica Abbate ha raccontato il suo cambiamento: “Ho una casa di campagna dove c’è di tutto, . cinque cani, un colombaccio chiamato Osvaldo, una tartaruga maschio che però si chiama Sofia che continua a evadere, una voliera di colombi un po’ malconci che io chiamo sfigabbia” le parole della cantante.

Una vita diversa e ricca di novità per Federica Abbate, che è riuscita a costruirsi una tranquillità e felicità personale anche andando oltre la carriera stracolma di soddisfazioni.