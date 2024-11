Federica Nargi, la gelosia di suo marito Matri è il “pepe” che anima ogni rapporto

Federica Nargi avanza a Ballando con le Stelle 2024, grazie all’alchimia instaurata con il suo partner di ballo Luca Favilla. Un feeling che non è passato inosservato ad Alessandro Matri, che infatti sarebbe gelosissimo. Come dargli torto, d’altronde Federica è una bellissima donna e in pista da ballo è spesso a stretto contatto con il suo insegnante di ballo. La showgirl dal canto suo smorza i rumor con ironia e leggerezza, facendo capire che la gelosia è il pepe che tiene vivo ogni rapporto.

In una intervista a Chi, parlando proprio del marito e della sua presunta gelosia ha detto: “La preoccupazione c’è, come in tutti i lavori. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo”. Ad unire la Nargi e Matri, oltre al sentimento, ci sono le due figlie Sofia e Beatrice, delle quali Federica sente enormemente la mancanza.

Nostalgia di casa per Federica Nargi? Il messaggio alle due figlie…

“So che a loro manco, ma cerco di fargli capire che mamma lavora, la mamma non le ha abbandonate”, racconta ancora la Nargi. Per Federica assentarsi da casa è stata dura, ma vuole trasmettere alle figlie l’importanza di essere resilienti e determinate a raggiungere qualsiasi obiettivo.

“Spero che questa esperienza serva alle mie figlie per capire che, se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare. Questo è un po’ il peso che si portano tutte le madri che lavorano”, ha detto e sottolineato giustamente Federica Nargi che, a proposito della gara, sta facendo un figurone a Ballando con le Stelle. Ma su questo non avevamo dubbi, d’altra parte Federica è estremamente competitiva, oltre ad essere una ragazza atletica e determinata. Riuscirà ad arrivare fino in fondo?

