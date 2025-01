Federico Chimirri, tutto sul nuovo concorrente del Grande Fratello

Federico Chimirri è ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello. Nella puntata in onda oggi, lunedì 27 gennaio 2025, Federico Chimirri varcherà la famosa porta rossa per cominciare la propria avventura nella casa più spiata d’Italia che ha accolto i primi concorrenti lo scorso 16 settembre. Classe 1990, Federico è nato in Argentina e lavora come chef, deejay, produttore musicale. Il padre è arrivato a Formentera più di venticinque anni fa tuffandosi nel mondo della ristorazione.

Cresciuto in cucina, anche Federico coltiva la passione per il buon cibo che lo porta a studiare e a diventare uno chef professionista. Contemporaneamente, però, coltiva anche la passione per la musica e pubblica il brano house dance I WANT YOU per la rinomata etichetta Spinnin’ Records lanciando, poi, il suo album d’esordio, SOUND TASTING. Federico, attualmente, vive tra Formentera e Milano.

Federico Chimirri e l’amore per il figlio Romeo

Non ci sono solo la cucina e la musica nella vita di Federico Chimirri che ha un unico, grande amore: il figlio Romeo. Pur essendo giovanissimo, infatti, lo chef e dj è papà di un bambino che si chiama Romeo e a cui dedica gran parte del suo tempo libero regalandosi dolci momenti tra padre e figlio come una vacanza o una serata allo stadio per guardare la partita della propria squadra del cuore (Federico è interista mentre il figlio Romeo milanista, ndr).

Romeo è nato da una precedente relazione di Federico che, essendo molto schivo e riservato, non ha mai svelato il nome dell’ex compagna. Scorrendo la galleria del suo profilo Instagram seguito da 113mila followers, sono davvero tante le foto in cui il nuovo concorrente del Grande Fratello si mostra in versione papà. “Tutto quello che voglio per Natale sei tu”, ha scritto lo scorso Natale nella didascalia che accompagna un dolce video che racchiude alcuni momenti papà-figlio. Nella casa, dunque, dovrà essere bravo a convivere con la mancanza del suo bambino.

