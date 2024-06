Fedez apre un canale su OnlyFans/ “Pubblicare contenuti di sess*? Ecco cosa farò”

Fedez apre un profilo su OnlyFans: l’annuncio di Giuseppe Cruciani

Fedez è pronto a fare il suo esordio su OnlyFans aprendo un profilo tutto suo. Il rapper, che ultimamente è finito al centro del gossip per la nuova fidanzata e il nuovo cane Silvio, si lancia sulla celebre piattaforma social nota soprattutto per la pubblicazione di contenuti di carattere erotico. Ad annunciarlo è stato Giuseppe Cruciani a ‘La Zanzara’ di oggi, 20 giugno, rivelando che è stato proprio il rapper a rivelarglielo.

“Fedez apre un canale OnlyFans. Mi ha autorizzato a dirlo, eh”, ha spiegato Cruciani in diretta radio, inviando poi in onda i messaggi audio in cui il rapper spiega le motivazioni di questa decisione.

Fedez: “Ecco perché apro un profilo su OnlyFans”

“Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro un canale” esordisce Fedez nell’audio, lasciandosi poi andare ad una risata, poi continua “però, fa ridere perché tutti mi consigliano che devo ripulirmi l’immagine e io ‘tac’ faccio il canale”. “Mica farai cose esplicite” gli chiede Giuseppe Cruciani. “Ma no, niente sesso esplicito, – chiarisce il rapper – a parte che molti negli Stati Uniti lo usano per parlare dei c.. loro, ma poi più in generale quando tutti ti dicono di fare una cosa, non so perché, ma a me viene voglia di fare l’esatto contrario”.

Cruciani ha poi ironizzato sul rapporto del rapper con Selvaggia Lucarelli, dicendo: “Ah meno male, pensavo mi volessi dire che avevi intenzione di scrivere un libro sulla Lucarelli. No no, OnlyFans va benissimo”. Fedez è allora rimasto al gioco, aggiungendo: “Comunque adesso che mi hai dato l’idea sulla Lucarelli adesso faccio anche quello”. Fedez, dunque, è pronto a scatenare ulteriormente il gossip con il suo profilo di OnlyFans dove, a quanto pare, è però deciso a pubblicare dei contenuti che non hanno nulla, o quasi, di erotico. Non resta che attendere di scoprire quale sarà il suo primo post.

