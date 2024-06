Fedez malattia, sta male? Mistero condizioni di salute: interviene ospedale San Raffaele/ Silezio preoccupa

Come sta Fedez? Dubbi sul ricovero in ospedale: interviene l’ospedale San Raffaele

Dopo la separazione di Chiara Ferragni e Fedez entrambi sono costantemente al centro del gossip per presunti flirt. E mentre l’influencer e imprenditrice digitale smentita la relazione con Tony Effe sembra si stia frequentando con Andrea Bisciotti, giovane ortepedico toscano che lavora all’Humanitas di Milano, il rapper viene beccato spesso insieme alla giovane modella francese Garance Authié, suo presunta nuova fidanzata. Tuttavia in queste ore Federico Lucia è finito al centro delle cronache per i motivi di salute.

Nei giorni scorsi è iniziata a circolare la voce su Fedez ricoverato in ospedale per complicanze della sua malattia ed ad alimentarli anche il fatto che da giorni è sparito dai social. Fedez sta male, quindi soprattutto ai tempi dei social funziona così, ma qual è la verità? A fare chiarezza è intervenuto l’Ospedale San Raffaele di Milano stando a quanto riporta il Corriere della Sera. E non è tutto perché ieri anche l’inviato di Pomeriggio Cinuqe è intervenuto sulla questione malattia di Fedez: “Sta male ed è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano? Non è così. Possiamo dirvi con certezza che Fedez è stato poco bene ma non è ricoverato in ospedale.”

Stando alle indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera e dall’inviato di Pomeriggio Cinque Fedez ha avuto solo un lieve malore: “È sotto stress. Possiamo immaginare sia per la separazione da Chiara Ferragni, sia per la questione sull’indagine dopo il pestaggio di Iovino. Una serie di eventi e conseguenze che lo hanno portato a stare poco bene. Possiamo dare con certezza che non è ricoverato.” Preoccupa, però, il silenzio social che dura da più di tre giorni, comportamento inusuale per il rapper.











