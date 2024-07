Festino Santa Rosalia, Solenne Messa Pontificale con Parolin/ Diretta tv e video streaming: orari e programma

Sono attese oltre 300mila persone per il Festino di Santa Rosalia, con il solenne pontificale a Palermo che è giunto alla 400esima edizione. Il Busto reliquiario di Santuzza è stato traslato nella Cattedrale di Palermo, invece oggi ci sarà la benedizione durante la Messa, presieduta dal cardinale Parolin, per poi essere traslato a Bivona, quindi la processione giungerà a Matrice, dove il busto sarà intronizzato e usato per la processione del prossimo settembre.

Nel messaggio inviato all’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, Papa Francesco ha definito Santa Rosalia una “apostola” che non esitò ad abbracciare la solitudine per amore del Signore. Santuzza, come viene chiamata comunemente, preferì sposare la fede anziché un nobile, inoltre nel 1624 liberò Palermo dalla peste, forte della presenza di Dio nella sua vita. Ora ci sono altre “pesti” che colpiscono Palermo, come la disoccupazione, giusto per fare un esempio, quindi il 400° Festino in onore di Santa Rosalia, Patrona del capoluogo siciliano, mostra la complessità di quest’epoca.

IL PROGRAMMA DI OGGI DEL 400° FESTINO DI SANTA ROSALIA

Per quanto riguarda il programma del solenne pontificale del festino di Santa Rosalia a Palermo, verrà ricordato a lungo, anche perché ci saranno anche momenti di giochi di luce e di intrattenimento per raccontare la speranza della rinascita. Comunque, si comincerà alle 8 con le messe, mentre alle 10:30 è previsto un intrattenimento musicale sul sagrato della Cattedrale, con un giro per le vie del Centro storico, mentre alle 11 inizierà la solenne Santa Messa Pontificale presieduta dal cardinale Pietro Parolin e concelebrata dall’Arcivescovo e dai Vescovi di Sicilia.

Bisognerà aspettare le 17 per il concerto delle campane della Cattedrale, mentre mezz’ora dopo è prevista la Messa presieduta dal Ciantro del Capitolo della Cattedrale, Mons. Gino Lo Galbo. Invece, alle 19 ci sarà la processione cittadina dell’Urna con le reliquie di Santa Rosalia, mentre il programma si conclude alle 23 con lo spettacolo pirotecnico nel sagrato della Cattedrale di Palermo.

DIRETTA TV E VIDEO STREAMING DELLA SOLENNE MESSA PONTIFICALE DEL FESTINO DI SANTA ROSALIA A PALERMO

La Solenne Messa Pontificale di Santa Rosalia sarà trasmessa dalla Cattedrale di Palermo, in occasione del 400esimo Festino, in diretta tv e video streaming. Infatti, alle ore 11 comincia la messa in onda su Tv2000, l’emittente controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana che è disponibile sul canale 18 su Tivùsat, al canale 157 su Sky e in chiaro sul digitale terrestre. Disponibile anche la diretta video streaming sul sito ufficiale di Tv2000.

Potete usufruire anche dal canale YouTube di Arcidiocesi di Palermo, disponibili anche il sito della Chiesa di Palermo e le pagine Facebook dell’Arcidiocesi, di Radio Spazio Noi (frequenze in FM 88.0 – 106.3), della Cattedrale di Palermo e di Santa Rosalia di Palermo. C’è anche un’applicazione per seguire l’urna durante la processione: l’app Cattedrale di Palermo è stata aggiornata per l’occasione.

Guarda qui sotto la diretta streaming video tv della Messa per il Festino di Santa Rosalia a Palermo













