Chi è’ il fidanzato di Raffaella Fico?

Bellissima e in splendida forma esattamente come lo era all’inizio della carriera, Raffaella Fico è ufficialmente single dopo aver vissuto storie importanti. Il primo amore della showgirl è stato Cristiano Ronaldo come ha raccontato lei stessa mentre la relazione più importante è stata sicuramente quella con Mario Balotelli perché le ha cambiato totalmente la vita. Dalla storia con Balotelli, infatti, è nata Pia, l’unica figlia di Raffaella Fico che dedica la maggior parte del suo tempo alla sua bambina.

Raffaella Fico: chi è la showgirl/ Dal Grande Fratello al gossip: "Cristiano Ronaldo il primo amore"

Dopo l’addio a Balotelli, la showgirl ha avuto una lunga relazione con Alessandro Moggi, storia che si conclude nel 2022. In seguito, la showgirl ha avuto una relazione con l’imprenditore Piero Neri mentre attualmente è single.

Raffaella Fico: diretta su Instagram e corteggiamento in diretta

Raffaella Fico ha trascorso le vacanza con la figlia Pia con cui, nel corso dei mesi estivi, si è anche concessa una diretta Instagram avviata dal profilo di Pia. Durante la diretta Instagram, la Fico ha ricevuto non solo tantissimi complimenti, ma anche proposte di fidanzamento e di matrimonio di fronte alle quali ha sorriso.

La Fico, tuttavia, non chiude il cuore all’amore e lascia una porta aperta ad una futura relazione. Ad oggi, tuttavia, la Fico è molto concentrata sulla propria carriera e sulla vita di Pia che sta crescendo in fretta e di cui segue tutte le tappe. La showgirl, dunque, riuscirà a trovare un nuovo amore? A raccontarlo potrebbe essere lei stessa nel corso dell’intervista a La volta buona, in programma oggi, martedì 10 settembre 2024.