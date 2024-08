FIGLI DI CRISTINA COMENCINI: “SONO DIVENTATA NONNA A 35 ANNI”

Figli di Cristina Comencini, chi sono e cosa sappiamo di Carlo e Giulia Calenda, oltre a Luigi Tozzi, avevo da una successiva relazione? Stasera, su Rai 3, andrà in onda un nuovo appuntamento con “Le Ragazze” e tra le interviste realizzate dal format di Francesca Fialdini verrà riproposta, tra le altre, quella alla regista e sceneggiatrice capitolina, figlia d’arte, che si racconterà proprio in quanto ex ‘ragazza’ degli Anni Settanta. E, in attesa di ascoltarla tra aneddoti privati e professionali, possiamo scoprire qualcosa di più sulla sua famiglia e i due matrimoni che l’hanno portata a diventare mamma per tre volte, la prima delle quali quando ancora non era maggiorenne e aspettava il primogenito Carlo, il più noto dei suoi figli.

Per raccontare chi sono i figli di Cristina Comencini e cosa fanno oggi dobbiamo brevemente accennare prima alle due più importanti storie d’amore che la drammaturga e scrittrice classe 1956 aveva avuto prima con Fabio Calenda e poi Riccardo Tozzi (parliamo più diffusamente di loro in un altro pezzo a parte quest’oggi). Il primo compagno della Comencini, quello che può essere definito una sorta di amore giovanile, è stato il giornalista e scrittore Fabio Calenda: con lui aveva avuto a 17 anni il figlio Carlo, di cui conosciamo oramai quasi tutto e che, nel tempo, è diventato una delle figure politiche più in vista del panorama italiano dopo essere stato anche dirigente d’azienda e attore in erba (celebre la sua partecipazione a soli 10 anni nella miniserie tv “Cuore”, diretta dal nonno Luigi Comencini). Successivamente la coppia avrà un’altra figlia, Giulia, prima di dirsi addio ma restando comunque in discreti rapporti.

GIULIA CALENDA, SORELLA DI CARLO: SCENEGGIATRICE DI SUCCESSO CON…

I primi due figli di Cristina Comencini sono dunque arrivati dal matrimonio con Fabio Calenda: “Come mai finì tra di noi? Per giovinezza. Avemmo anche una figlia, Giulia. Ma eravamo troppo piccoli, con tutto ancora da fare. Le strade si separarono” aveva raccontato al ‘Corriere della Sera’ la regista, accennando pure alla secondogenita, Giulia Calenda, che a differenza di Carlo ha scelto di seguire le orme della madre e del nonno, lavorando nel mondo del cinema anche se come sceneggiatrice e non dietro la macchina da presa. Di recente, è stato clamoroso il successo del film da lei scritto assieme a Furio Andreotti e alla stessa regista, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, anche se nella sua carriera iniziata nel 2002 già figurano diversi copioni messi in scena dalla madre, il Nastro d’Argento alla Migliore Sceneggiatura per “Il più bel giorno della mia vita” proprio della Comencini e il copione de “La bestia del cuore”, in nomination agli Oscar del 2005.

Parlando dei figli di Cristina Comencini, sappiamo invece di meno a proposito di Luigi Tozzi, avuto dalla relazione con l’imprenditore e produttore televisivo e cinematografico romano Riccardo Tozzi, classe 1947, una storia poi terminata definitivamente nel 2016. Del più piccolo di casa Comencini non conosciamo molto a proposito del suo privato, eccetto qualche accenno alla sua carriera e al genere di musica di cui si occupa non solo da dj e anche producer. Parlando di Carlo Calenda e proprio Luigi Tozzi, nati da due relazioni diverse, la Comencini aveva ricordato in una intervista che il primo era diventato un baby genitore come lei: “Anche lui diventò padre molto presto e io nonna a 35 anni (…) Gli consigliai di fare il papà senza rinunciare a nulla, così prese la licenza liceale e poi la laurea” aveva spiegato la regista accennando al fatto che nella loro famiglia quando arriva un bambino è sempre una cosa bella e mai un problema, aggiungendo poi che “subito dopo nacque Luigi, il figlio che ho avuto da Riccardo Tozzi”.