E’ proprio il caso di iniziare con un ‘Attenzione spoiler!’, le anticipazioni sul finale di stagione di Endless Love sono letteralmente sconvolgenti e per buona parte degli appassionati potrebbe essere un vero e proprio colpo scoprire le sorti dei protagonisti della soap. Per chi non vede l’ora di scoprire il finale di Endless Love, di seguito le anticipazioni sull’ultimo atto della stagione con trittico di protagonisti al centro dell’attenzione: Kemal, Nihan ed Emir.

Anticipazioni La promessa, puntata 13 settembre 2024/ Jana si rifiuta di parlare con Manuel

Il finale di Endless Love parte dall’ennesimo piano ordito da Emir per rovinare la vita della coppia composta da Kemal e Nihan. Questa volta però, l’uomo ha deciso di organizzare qualcosa di oltremodo distruttivo; dopo aver rapito la protagonista portandola sul ciglio di un precipizio, la circonderà di mine pronte ad esplodere al primo passo falso.

Anticipazioni The Family, puntata 13 settembre 2024/ Hulya ha un piano diabolico contro Leyla

Anticipazioni Endless Love, finale di stagione: Emir e Kemal muoiono mentre Nihan…

Le anticipazioni sul finale di Endless Love proseguono con l’arrivo di Kemal sul posto che, dopo varie vicissitudini, riuscirà a mettere in salvo Nihan supportato anche dall’arrivo degli artificieri. Il colpo di scena è però presto servito: Kemal ed Emir perderanno entrambi la vita. Ma se tutto sembra essere risolto, come muoiono Kemal ed Emir nel finale di Endless Love?

Emir non riuscirà a sopportare l’ennesimo smacco; proprio quando gli artificieri erano sul punto di disinnescare gli ordigni esplosivi, prenderà per un braccio il povero Kemal trascinandolo nella trappola ed esplodendo insieme a lui. Dunque, il finale di Endless Love sarà amaro per la povera Nihan che si ritroverà nuovamente sola e tragicamente privata del suo grande amore.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 13 settembre 2024/ Odile getta la famiglia nello scandalo!