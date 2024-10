AL BARCOLANA SEA SUMMIT 2024 LA PRESENZA DI FINCANTIERI: IL PROGRAMMA E IL LEGAME CON LA REGATA DI TRIESTE

A ridosso del grande evento della Barcolana 56, la storica regata nel Golfo di Trieste, scende in campo anche Fincantieri con una presenza di prim’ordine all’interno del “Barcolana Sea Summit 2024”: il nutrito insieme di eventi dedicati al futuro dell’economia del mare, connessa con la sostenibilità ambientale, fa da sfondo e da preparativo della lunga fase di attesa per la regata sportiva in programma domenica 13 ottobre 2024 alle ore 10.30 (qui tutti le informazioni sulla 56esima edizione della Barcolana by Generali).

Per il tema scelto quest’anno dagli organizzatori della Barcolana56 si è scelto di approfondire l’interconnessione tra energia, clima ed aspetti educativi, nella grande tradizione dello spirito d’impresa italiano: “Rivoluzione Mare: sea, underwater economy e nuove tecnologie per il settore marittimo”. Al netto del lungo titolo – lo ammettiamo – è il contenuto che vede Fincantieri e altre realtà prestigiose del nostro Paese impegnate nella realizzazione di progetti pronti ad essere presentati al grande pubblico.

È in particolare nella giornata di venerdì 11 ottobre 2024 che si staglia la presenza centrale di Fincantieri al Barcolana Sea Summit 2024: due saranno i panel “Rivoluzione Mare”, il primo dedicato ai temi dell’“Underwater economy e delle nuove tecnologie per il settore marittimo”; il secondo panel invece è interamente dedicato alla “Sea and Wind Economy». Giovedì 10 ottobre invece è il turno di un nuovo laboratorio esperienziale dal titolo “Dall’idea alla nave”, ideata e durata direttamente dalla direzione progettazione dell’azienda leader internazionale nel settore navale. È all’interno di questo spazio di Fincantieri che sarà possibile dialogare tanto sugli sviluppi navali quanto sui percorsi educativi e professionali in formazione sempre più ampia.

“APPARTENENZA E SPIRITO DI SQUADRA”: FINCANTIERI SI INTRECCIA CON LA BARCOLANA E IL FRIULI

La partecipazione di Fincantieri con panel e laboratorio tematici al Barcolana Sea Summit 2024 è diretta conseguenza dell’impegno sorto verso lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali delle nuove generazioni: come ribadiscono dalla direzione Fincantieri, occorre al giorno d’oggi celebrare sia il passato quanto il presente con le radici del mare, ma senza dimenticare che tutti devono guardare al futuro e agli scenari ad esso connessi. È per questo che occorre «Senso di appartenenza e spirito di squadra per il raggiungimento degli obiettivi», che sono poi gli elementi centrali anche della storica regata giunta alla 56esima edizione nel Golfo di Trieste.

La storia originaria e originale di Fincantieri arriva ad intrecciarsi con le tradizioni locali in Friuli Venezia Giulia, con punta di diamante rappresentata proprio dalla Barcolana: è anni che il binomio con Fincantieri rappresenta il perfetto trait d’union con Trieste e il resto della regione, facendo della cantieristica un autentico punto virtuoso tanto in Italia quanto all’estero. Un’eccellenza italiana nel mondo la Barcolana, esattamente come l’operato di Fincantieri, con il mare a fare da ideale correlato: è per questo motivo che tramite i progetti educativi, formativi e di investimenti, Fincantieri sceglie di legarsi ulteriormente alla Barcolana riconoscendo nell’economia marittima la base d’unione tra tradizioni, radici e innovazioni.