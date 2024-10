Fioretta Mari, siparietto con Caterina Balivo a La Volta Buona: “Fai troppo l’amore con tuo marito!”

La puntata odierna de La Volta Buona è stata inaugurata da uno dei volti più iconici del teatro, della radio e senza dimenticare il piccolo schermo. Stiamo parlando di Fioretta Mari, sempre piacevolmente irriverente, graffiante e fonte inesauribile. Non a caso, appena entrata nel salotto di Caterina Balivo, si lascia andare ad un simpatico siparietto con la conduttrice. “Ti vedo distratta, con uno sguardo evanescente… Tu fai troppo l’amore con tuo marito, la devi smettere!”. E ancora: “Ma datti una calmata! C’è gente che non vede le grazie del mondo da anni!”.

Fioretta Mari, ultimato il simpatico siparietto, si è poi divertita nel raccontare gli aneddoti più disparati passando in rassegna non solo gli albori della sua carriera ma anche i vari passaggi tra programmi radiofonici ed esordio televisivo. “Io sono stata la prima interprete al mondo, avevo 3 anni, di ‘Porta un bacione a Firenze’. Odoardo Spadaro la scrisse per me!”. L’attrice non poteva poi non raccontare il litigio con Pippo Baudo: “Stavamo facendo le prove per un suo programma e mi disse che si era ammalato Miguel Bosè ed era disperato… Bardotti disse di aver trovato un altro nome. ‘Beh, ci dobbiamo accontentare, abbiamo trovato Tina Turner’, disse. Io immediatamente: ‘Pippo, ma è la più grande artista del mondo’, e lui mi rispose: ‘Dovevano essere tutti uomini!’.

Fioretta Mari e Miriam Leone, pace fatta a La Volta Buona: “Non credete a quello che vi riferiscono…”

Prima di salutare i fan de La Volta Buona, Fioretta Mari è stata incalzata da Caterina Balivo a proposito del rapporto con Miriam Leone. L’attrice, in un’intervista rilasciata questa estate, aveva raccontato di esserci rimasta male per i mancati ringraziamenti da parte dell’ex Miss Italia. “Io vedo questa ragazza, la mandano via perchè la consideravano grande. Io il giorno dopo riunisco fotografi e giornalisti e faccio venire le ragazze che erano state mandate via, compresa lei. Le chiesi di fare la scena di Anna Magnani in ‘Roma città aperta’… Si alzò tutta la sala applaudendo. E io dissi: ‘Chi si è permesso di lasciare questa ragazza bella come il sole’. Poi ha vinto sia Miss Cinema che Miss Italia.

Nel salotto di Rai Uno si è però realizzato un clamoroso colpo di scena; dopo il racconto, Caterina Balivo ha letteralmente spiazzato Fioretta Mari. “Ti devo dire che ti sei sbagliata, guarda questo filmato!”. Nel video in questione, si vede Miriam Leone ringraziare Fioretta Mari per la vittoria Miss Cinema, diversamente da come ricordava, o meglio, da come le era stato riferito. “Non credete mai a quello che vi viene riferito, grazie Miriam!”. Insomma, pace fatta a La Volta Buona!